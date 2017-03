Uuring: Euroopa ja USA tarbijad põhjustavad Hiinas 108 600 surma

Igal aastal kaotab maailmas musta õhu tõttu liiga vara elu umbes 3,5 miljonit inimest. Värske, ajakirjas Nature avaldatud Hiina teadlaste uuring näitab aga, et viiendiku neist surmadest saab kirjutada tarbimishulluse arvele.

Peamiselt põhjustab õhureostus surmi seetõttu, et see seostub südamehaiguste, infarktide, kopsuvähi ja astmaga.

Uurimuses vaadati tehastest, lennukitest, pakkide saatmisest ja elektrijaamadest tulevat õhureostust 228 riigist võetud andmete põhjal. Analüüs näitas, et Hiinast tulev reostus põhjustas rohkem kui kaks korda enam surmi kui üheski teises maailma paigas. Pärast Hiinat paistsid suure reostusega silma veel India ja ülejäänud Aasia maad.

Huvitav on aga seegi, et uuringus vaadati kuivõrd seostub reostus lääne inimeste tarbimiskultuuriga ning selgitati välja, et eurooplaste ning ameeriklaste ostuhuvi võib põhjustada Hiinas ligi 108 600 liiga varast surma.

«Lääne inimesed vahetavad oma telefoni keskmiselt iga kuue kuu tagant, ent teisel pool maailma tähendab see suuri tervisekahjusid,» ütles üks uuringu kaasautoreid, East Anglia Ülikooli kliimateaduste professor Dabo Guan.

Kui Aasia maades suudetaks õhureostust rohkem kontrollida, tähendaks see sealsetele inimestele tervise parandamist, ent uuringu autorite sõnul peaks lääne tarbijad aru saama, et kiirmoe ja tarbimishulluse aeg võiks ümber saada, sest hind inimeste elule on võrreldes kauba maksumusega liiga kõrge.