Välismaa idufirmad on hakanud üles leidma Eesti stardiraha

Ilmekalt näitab seda Mustamäel tegutseva prototüüpimise rahastu Prototroni hetkel käimasolev rahastusvoor, kuhu on tulnud taotlusi sisuliselt teiselt poolt maakera.

Prototroni eestvedaja Jana Pavlenkova sõnul pääses ainuüksi esikahekümnesse välismaalastest kaks Läti tiimi, kaks tiimi Suurbritanniast ning ühes tiimis on liider Ugandast.

Eelvoorus oli esindatud ka näiteks Brasiiliast pärinev idee päikeseenergial töötavast koduse tarbimise kompressorist, mis paneb tööle nii ventilatsiooni kui soojuse.Tõsi, Brasiilia edasi ei pääsenud, kuna nende rahaline vajadus oli ligi 200 000 eurot – Protoron saab pakkuda aga vaid 10 000.

«Mitmes meeskonnas on ka tiimikaaslased tulnud välismaalt – ma arvan, et kui inimene on juba ette võtnud suurema kolimise teise riiki, siis on ta julgem riske võtma ning uute asjadega alustama,» arvas Pavlenkova.

Prototroni rahastu käimasolev vorm sai rekordilised 290 taotlust – seotud väga paljudele probleemidele lahenduse pakkumisega – toitumisest, sportimise ja meelelahutuseni.

«Kogu maailm liigub selles suunas, et võimalikult palju toiminguid püütakse automatiseerida ja järjest enam ülesandeid antakse tehisintellektidele täita – et toit ja sisseostud poest tuleksid ise koju, et süsteemid tuletaksid meelde, millal minna arsti juurde, autoga teenindusse või lapsele lasteaeda järele,» rääkis Pavlenkova.

Näiteks oli üks esitatud idee robot, kes aitab asju tassida majades, kus puudub lift. Veel tõi ta näiteks lohesurfaritele mõeldud varustuse ehk lohe, mille suurust saab muuta vastavalt tuule kiirusele või antibakteriaalsed raamatud avalikus ruumis kasutamiseks. Mitu ideed olid seotud otseselt inimese igapäevaste tegevustega – platvorm, mis aitab aega paremini planeerida ja distsipliini hoida või inimese ärritusele reageeriv käevõru, mis aitab oma emotsioone paremini kontrollida.

11. aprillil toimuval Tallinna Innovatsioonipäeval selgub, millistele meeskondadele annab Prototron sel korral kuni 10 000 euro suuruse rahastuse ja kuuekuulise inkubatsiooni Tehnopoli inkubaatoris oma idee arendamiseks ja õigusabi paketi.

2012. aastal Swedbanki, Teaduspargi Tehnopoli ja Tallinna Tehnikaülikooli asutatud prototüüpimise rahastu Prototron on tänaseks rahastanud 47 idee prototüüpimist kogusummas ligi 540 000 eurot.

Mitmest on välja kasvanud rahvusvaheliselt tuntud edulood, näiteks nagu Lingvist, Flydog, coModule, GlobalReader, Sprayprinter ja ShipitWise. Rahastajatena on liitunud Utilitas ja Hedman Partners.

Taotlusi järgmisesse Prototroni vooru saab esitada 1. juunini.