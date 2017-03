Jaapani ärimees investeeris Funderbeami kaks miljonit eurot

«Kaidi [Ruusalepp] on ehitamas revolutsioonilist idufirmade tugisüsteemi. Idufirmadel on raskusi rahastamisega, Funderbeami plokiahelapõhine turg aitab neid ületada,» ütles Son Tokyos toimunud investeeringu väljakuulutamisel.

Funderbeam Marketsis toimub investeerimine läbi sündikaatide, kuhu on koondatud äriinglite ja väikeinvestorite investeeringud, et see siis ühe tehinguna ettevõttesse paigutada. Investorid saavad oma investeeringutega hiljem turul kaubelda. Iga ettevõtte osaluse omandamiseks loob Funderbeam koostöös juhtinvestoriga spetsiaalselt selle jaoks ette nähtud ettevõtte (SPV).

SPV-d juhivad koostöös Funderbeam ja juhtinvestor. Funderbeami vahendusel kogutakse kokku heaks kiidetud ning idufirmasse kapitali paigutada soovivate investorite raha ning vormistatakse see laenuna SPV-le. Deposiitide vastu väljastab Funderbeam virtuaalsed žetoonid, mis väljendavad teatud osalust idufirmas. Žetoonidega saab Funderbeami keskkonna vahendusel kaubelda.

Funderbeami asutasid juunis 2013 Kaidi Ruusalepp, Urmas Peiker ja Villu Arak. Ettevõte on kaasanud 1,8 miljonit eurot Eesti ja Briti äriinglitelt. Investorite sekka kuulub teiste seas Jaan Tallinn, samuti Briti investeerimisfirma Rockspring. 2015. aasta kevadel käivitus Funderbeam Data, globaalne andme- ja analüütikaplatvorm idufirmade ja nende investorite kohta.