Kas jalgpallivõit tõi ikka Islandile beebibuumi?

Kõige tuntum beebibuum on ajalooliselt olnud teisele maailmasõjale järgnenud beebibuum, kui Euroopas, USA-s, Jaapanias ning Austraalias kõikjal sündimus üles läks. Nii kutsutakse tollal USA-s sündinuid lausa beebibuumeriteks.

Sündimust võivad konkreetselt mõjutada ka poliitikameetmed. Näiteks Rumeenias piiras valitsus 1967. aastal naiste õigust abordile, põhjendades seda sooviga madalat sündimust suurendada: riigis tõusis küll sündimus, ent palju kasvas ka lapsi, kelle vanemad neid tegelikult ei soovinud, selgitas BBC-le Oxfordi Ülikooli demograaf Ridhi Kashyap.

Sel nädalal on aga palju räägitud sellest, mismoodi Euroopa jalgpallimeistrivõistlustel ajalugu teinud ning Suurbritanniat võitnud Islandil nüüd, üheksa kuud hiljem erakordselt palju lapsi sünnib. Tahes-tahtmata, seostavad islandlased ja ka ülejäänud maailm seda tollal levinud eufooriaga.

Kashyapi sõnul iseloomustab Islandi näide aga hästi olukorda, kus väikese rahvaarvu puhul isegi väikesed muutused suurena võivad paista. «Islandil on nagunii nii väikene rahvastik, neid on ainult 300 000 inimest ja sarnaselt ülejäänud Euroopaga on Islandi sündimus küllaltki madal (ehkki Euroopa mõistes kõrge) ja kui seal veidi sündimus tõuseb, tundub see efekt väikese rahvastiku tõttu kohe suur. Aga samas ei saa öelda, et seal seost ei saa olla, sest kui Saksamaa 2006. aastal jalgpallimeistrivõistlusi korraldas tõusis ka seal üheksa kuu järel sündimus 30%,» rääkis Kashyap.