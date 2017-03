Elisa ja Starmani ühispaketid tulevad juba sel aastal

«Selle aasta jooksul,» kõlas Elisa Eesti juhi Sami Seppäneni vastus Postimehe küsimusele, millal võivad klientideni jõuda ühinemise tulemusel sündivad paketid, mis sisaldavad nii mobiiliset kui püsiinternetti ja teleteenuseid.

Kahe ettevõtte ühinemise kallal töötab tema sõnul hetkel 20 töörühma kokku 100 inimesega. Tööd jätkub neile kogu selleks aastaks.

Elisa Oyi juhi Veli-Matti Mattila sõnul on Elisa eesmärgiks asuda pakkuda klientidele esmalt turu parimat kasutajakogemust. «Kvantiteet tuleb alati pärast kvaliteeti. Pakkumised tulevad atraktiivsemad, kui nad on iial varem näinud,» ütles Mattila täna ajakirjanikele.

Mis puutub ühisarveid, siis selles osas on ühinemist korraldavad töörühmad alles tööd tegemas ning kindlat vastust aja osas veel ei ole. «Nii kiiresti kui võimalik. See ei ole lihtsaimini lahendatav küsimus. Ma ei saa öelda, kas kulub kuid või nädalaid,» ütles Sami Seppänen.

Rändlustasud Elisa klientidele ei kao

Mis puutub Euroopa-siseste rändlustasude kadumist selle aasta 15. juunil, siis taotleb Elisa sarnaselt Tele2-le nn jätkusuutlikkuse mehhanismi, mis võimaldab jätkata soodsa mobiilise interneti pakkumist siseturul, kuid jätkata ühtlasi rändlustasude küsimisega.

«Mis saab rändlustasude hindadega? Ma ei saa seda praegu veel öelda. Oleme läbirääkimistes Eesti ja Soome regulaatoritega ning pole veel langetanud otsuseid, millise hinnastamine saab olema. Tõenäoliselt mingisugune rändlustasu klientidele jääb, tõenäoliselt on see parem kui tänane. See võimaldab jätkata piiramatu mahuga internetipakkettide jätkamisega koduriigis,» sõnas Mattila.

Samas tõdes Mattila, et arvestada tuleb konkurentsiolukorraga - arvestada nii klientide soovidega kui konkurentide pakkumistega.

Püsiühenduste turul tahab Elisa aga selgelt Teliast mööda kihutada. «Vahetame need turuosad ära,» muigas Seppänen. Starmani püsiühenduste turuosa on hetkel 20 protsenti ning Telial 50 protsenti. Lisaks pakb püsiühendust STV ja väiksemad kohalikud ettevõtted.

Brände jääb vähemaks

Selge on see, et kahe telekomiettevõtte ühinemise tulemusel tuleb langetada ka brändide küsimus ning selles osas samuti töö käib. «Kindlasti tuleb ka brändide konsolideerimine - lõplikud otsused tulevad aja jooksul, kuid pikas perspektiivis ei ole meil kindlasti plaanis kõigi brändidega jätkata,» ütles Mattila.

Elisa ostis teavasti lisaks Starmanile teatavasti sel aastal 28 miljoni euro eest ka võrguettevõtte Santa Monica Networksi Eesti ja Soome äritegevused.

Elisa allkirjastas ostutehingu Starmani omanike Polaris Invest`i ja Com Holding`uga eelmise aasta lõpus 13. detsembril. Tehingu hinnaks oli 151 miljonit eurot. «See oli win-win hind – nii meie kui Starmani omanike jaoks,» kommenteeris Mattila seda numbrit.

2016. aasta lõpus oli Elisal pea 660 000 klienti. Starmanil kliendiks oli aasta lõpus 185 600 kodu.

2016. aastal ulatus Starman Eesti käive 39,5 miljoni ja Elisa käive 99,3 miljoni euroni.

Ühinenud ettevõtetes töötab kokku tuhatkond inimest. Koondamisi Elisa ette ei näe, kuna ühinenud ettevõtete töötajate profiilid on väga erinevad.