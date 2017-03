Eesti sisejulgeoleku suutis tundideks kiviaega viia rike tulemüüris

Kolmapäeva keskpäeval kaks tundi kestnud rikke põhjusi uurib siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus SMIT, mis haldab häirekeskuse, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti, sisekaitseakadeemia ja siseministeeriumi infosüsteeme.

Juba varem oli teada, et rike tekkis neid süsteeme teenindavas vanas andmekeskuses, nüüdseks on selgunud ka probleemi täpsem allikas. «Kuna meie andmekeskuses majutatakse riigi jaoks olulisi infosüsteeme, siis väga põhjalikult põhjust ei täpsustaks, küll aga saan öelda, et põhjus oli ühes keskses tulemüüri seadmes,» ütles Postimehele SMIT-i esindaja Evelin Trink.

Seega suutis üks katki läinud tulemüüriseade viia kogu Eesti sisejulgeolekutundideks olukorda, kus reaalselt käis töö paberi, pliiatsi ja telefoniga. Piiriületused seiskusid, hädaabiteadete menetlemise infosüsteemid lakkasid töötamast, kodakondsus- ja migratsioonibüroodes tekkisid järjekorrad.

Samas on SMITil valminud uus, kaasaegne andmekeskus, kuhu teenuseid järjest kolitakse.

«Tänaseks on uude andmekeskusesse jõudnud esimesed teenused ja tööd käivad, kuid suurem osa teenuseid on siiski veel vanas andmekeskuses. Kolimistööd lõpevad selle aasta suvel,» ütles Trink.