NASA: Marss kaotas 90 protsenti Maa-sarnast atmosfääri kosmosesse

Praegu on Marss jäine kõrb, mida katab atmosfäär, mille tihedus moodustab Maa omast vaid ühe protsendi. Planeedil asuv vesi püsib aga selle jääpoolustes luku taga.

Sellised tingimused pole aga Marsil alati valitsenud ning pikalt on otsitud vastust küsimusele, kuhu Marsi sarnaselt Maaga katnud süsihappegaasi täis atmosfäärikiht kadus ning märke sellest on planeedilt pikalt otsitud. Nüüd näitavad NASA kosmosemasina MAVEN kogutud andmed, et süsihappegaas võis sõna otseses mõttes õhku haihtuda. Tulemustest kirjutavad MAVEN-i uurimisgrupi liikmed ajakirjas Science.

MAVEN tuvastas aga argooni isotüüpe analüüsides, et päikesetuulte ja radiatsiooni tõttu võis kosmosesse paiskuda 90 protsenti süsihappegaasist.

