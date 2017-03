Uue aja mured: nutizombid vajavad liiklusmärke maha

USA liiklusohustuse assotsiatsiooni andmeil hukkus riigi liikluses möödunud aastal 6000 jalakäijat ja see on viimase 20 aasta selgelt halvim tulemus. «Uusim jalakäijate surmajuhtumite arvu kasvu tegur võib olla nutitelefonide kasvav kasutamine kõigi liiklejate poolt, mis võib olla oluline põhjus tähelepanu hajutaja nii autojuhtidel kui jalakäijatel,» seisab BBC teatel asutuse raportis.

Et sama on täheldatud maailma mitmetes linnades, siis on asutud kasutusele võtma ka enneolematuid meetmeid nutizobide tähelepanu võitmiseks.

Nii on Baierimaal asuva Augsburgi linna raudteejaamas paigaldatud rohelised ja punased tuled maapinnale, et hoiatada inimesi, kes kangekaelselt oma nutitelefone vaatavad.

Hollandi linnas Bodegravenis on ametnikud alustanud katsetama valgusfoore, mis peegeldavad täpselt samal põhjusel tulesid ka maha. «Sotsiaalmeedia, mängud, WhatsApp ja muusika on peamised tähelepanu hajutad liikluses,» kommenteeris raehärra Kees Oskam.