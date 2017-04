Video: Šveitsi haiglad hakkavad transportima labori näidiseid droonidega

Logistikafirma Swiss Post on märtsi kuu jooksul teinud üle 70 testlennu kahe haigla vahel ja plaanib muuta järgmiseks aastaks droonilennud regulaarseks, kirjutab the Verge. Tegu pole esimese korraga kui droone kasutatakse labori näidiste transportimiseks (Ränioru idufirma Zipline teeb seda Rwandas), kuid Swiss Post on väidetavalt esimene firma, kes kasutab droone kommertseesmärkidel linnastunud piirkonnas.

Droonide opereerimisega linnades kaasnevad kõrgendatud riskid, et keegi võib viga saada. Swiss Post on aga kinnitanud, et on teinud tihedat koostööd Šveitsi lennuliikluse reguleerijatega, et tagada maksimaalne turvalisus.

Droonid sobivad logistikafirma sõnul ideaalselt labori näidiste transportimiseks, sest need on kerged ja nende transportimine on ajatundlik, mis muudab droonid igati ära tasuvaks. Väiksed transportmasinad ei pea muretsema näiteks liikluse pärast.

«Droonide kasutamine haiglate vahel muutub peagi igapäevaseks nähtuseks,» ütles logistikafirma oma pressiteates. «Treenitud haigla personal võib iseseisvalt kinnitada droonide külge ohutuskaste, kuhu labori näidised on hoiustatud ja saata droon teele telefonirakendusega. Droon lendab seejärel eelmääratud teekonda pidi sihtkohta, kus teine personal võtab selle vastu.»

Droonid on teinud Ühendriikide ettevõte Matternet ja nad võivad kanda kuni 2 kilogrammi, raadiusega 20 kilomeetrit, tippkiirusel 36 kilomeetrit tunnis. Õhkutõusul ja maandumisel kasutavad droonid täpseks manööverdamiseks infrapuna andureid. Rikke korral avanevad drooni sisse ehitatud langevarjud, et seade ei kukuks lihtsalt kellelegi pähe.