3 parimat ajaviitemängu

See aeg on saladusi täis ja enamasti eelistame sellest vaikida. Kui keegi helistab ja küsib, millega tegeleme, siis tundub, et peaks midagi asjalikku ütlema – igaljuhul mitte mainima Angry birdsi, millele viimane poolteist tundi on kulunud. Kui mul veel Instagram oli, võisin seal veeta tund aega igal hommikul ja rohkemgi veel õhtuti.

Ometi on sellisel ajaviitmisel meie eludes oma koht. Seni, kui selle tõttu ei jää midagi olulist tegemata, on aeg endale väga oluline. Reisides on mul tulnud ette pikki ootamisi. Kas läheb buss keset linnaliiklust katki ja tekib kolm tundi “vaba aega” või hilineb lend. Toon välja kolm eriilmelist mängu, millega aeg killida.

Timberman

Robustne ja lihtne, 8bitise väljanägemisega puuraiumise küte. Langeta metsa kiiruse peale. Mäng venima ei hakka, küll aga läheb kiiremaks. Soovitav ka Eesti metsaärimeestele, kes saaksid selle tasuta mänguga auru välja lasta ja jääks rohkem puid kasvama.

/ Timberman

Kiwanuka

Toimeta rahvas välgunoolte abil üle kuristike. Mängijale ehk jumalale on antud rahvas, kelle saatus, elu või surm, sõltub sellest, kui hästi kasutad salapärast maagiat, et liikuda värvilisest kristallist platoodel. Üks neist mängudest, mille visuaal ja muusika on nii kutsuvad, et jääb vaid üle nuputada, kuidas ette tulevaid takistusi ületada. Rahulik, ilma taimerita, kuid samas pingeline nuputamismäng.

/ Kiwanuka

The end of the world

Selle mängu teeb eriliseks teema – armastus, mis on läbi saanud. Kõik on hall, sihituid käike mööda tühje tänavaid saadab minoorne klaverimuusika. Midagi pole teha, siin mängus pole kellegagi kakelda, pole punkte mida koguda. Vaid aeg-ajalt peatub pilk kellal, kuhu vajutades rullub lahti soe ja mõnus minevik, mis vihjab unustamatutele tundidele koos kallimaga. Kes vähegi kunagi kedagi armastanud, sulavad selle mängu kütkes. Olles vaid paar korda mänginud, pole ma veel aru saanud, mis on selle mängu eesmärk – üle saada? Ma ei taha ka guugeldada, vaid ise avastada. Minule teadaolevalt esimene mäng melanhoolikutele.

Uudiseid teistegi põnevate mängude ja rakenduste kohta, loe juba lähemalt tehnoloogiaportaalist Digitark.

Digitark.ee/SAADE räägib tehnoloogiast ja inimestest selle taga – vaata ja mõtle kaasa!