Video: mäger jäi vahele endast mitu korda suurema lehma matmisega

Ameerika mäger ehk vöötkähr on kärplaste sugukonda kuuluv Põhja-Ameerikas elav kiskja, kes saab oma tavalisele jahipidamisest saadud toidule lisa ka raibete söömisest. Raipe leidnud vöötkähre puhul on varemgi täheldatud toidu varumist, kuid sellist käitumist ei ole keegi varem näinud.

Videoks animeeritud fotod pärinevad USA Utah Ülikooli teadlaste eksperimendist, mille käigus viidi osariigi Grassy mäestiku piirkonda seitse vasikakorjust eesmärgiga uurida raipesööjate käitumist.

«Me ootasime, et näeme raisakotkaid, koiotte ja teisi sellfiseid loomi, aga see mäger trumpas kõik üle,» ütles video avaldanud Utah Ülikooli doktorant Evan Bucheley The Guardianile.

Kui teadlased pärast mõne aja möödumist katsepaiku üle vaatama hakkasid, ootas neid suur üllatus – kui teised korjused olid ärasöödud kujul oma kohal alles, siis üks vasikas oleks justkui maamuna pealt haihtunud. Teadlastele, kes olid teinud hulga tööd, et loom metsikusse loodusesse tarida, tekitas selline kadumine algselt muidugi tuska.

Koha peal üles seatud rajakaamera piltidelt selgus aga, et kadumise taga oli üks ebatavaliselt agar mäger. Piltidest kokku pandud videost võib näha, kuidas loomake korjuse ümber ööd ja päevad vaeva näeb – kaevab maapinda tunneleid, mis lehma raskuse all aegamööda kokku kukuvad ja teda niimoodi aina sügavamale maa alla viivad.

Huvitaval kombel tuli ülejäänud korjuste kontrolli käigus välja, et sama saatus oli saanud osaks veel ühele korjusele, kelle puhul oli töö aga poolikuks jäänud – maa seest oli välja turritama jäänud veel üks lehma jalg.

Arvestades, et emased Ameerika mägrad kaaluvad keskmiselt 6,3 kilogrammi ja isased 8,6 ning vasikad 23 kilo, on tegemist tõelisel vägitööga, mis tasus end aga kuhjaga ära. Nimelt kulus mägral vasika maa sisse kaevamiseks vaid mõni päev, kuid pärast rajas ta endale selle külje alla pesa, kus viibis järgemööda koguni 11 päeva. Oma maa sisse kaevatud varanduse hülgasid nad alles kuni 52 päeva pärast korjuse esialgset avastamist.

Uuring ilmus ajakirjas Western North American Naturalist.

Vaata, kuidas lehma maa sisse kaevamine käis, siit: