Eesti firma julge kaugtöömudel – pooled töötajad mööda maailma laiali

«Eestis on meil nüüdseks alla poole töötajatest ja välismaalaste värbamiseks kasutame kaugtöö printsiipe – oleme seda nüüd juba kolm aastat teinud ja enda jaoks toimiva mudeli leidnud,» selgitas Postimehele Toggl OÜ juht Alari Aho.

Sedasi on Toggl leidnud arendajaid isegi Suurbritanniast, USAst ning Kanadast. Turundajaid aga Serbiast, Berliinist, USAst... . «Oleme leidnud väga andekaid ja töökaid arendajaid nii Kesk-Euroopast – Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari – kui Brasiiliast, Indiast ja isegi Keeniast,» rääkis Aho.

Ainult emaettevõtte kontor ongi ettevõttel veel Eestis, tütarfirmad praeguse seisuga veel USAs ja Iirimaal. Töötajaid üle ilma kokku on hetkel 56.

«Eesti rahvaarvu ja start-up'ide arvu kõrvutades on selge, et ainult kohalike tarkvara-arendajate baasilt enam edukat ja kiirelt kasvavat firmat naljalt üles ei ehita. Konkurents värbamisel on väga suur ja ei ole näha, et see kuidagi leeveneks,» märkis Aho. «Väljakutse on taolist multikulti ja mitme ajatsooni vahelist seltskonda käima joosta, aga tundub et meie puhul on see õnnestunud.»

Toggl Eestisse seega oma välismaalastest töötajaid eriti ei too ja eelistab sellele regulaarselt neile külla reisida. «Sest näost näkku kohtumised on olulised,» märkis Aho.

Kaks miljonit kasutajat

Toggl pakub tööaja mõõtmise rakendust. Ettevõtte 2017. aasta käibeprognoos on 9 miljonit eurot ning 40 protsenti sellest moodustab USA turg. Teenusel kogunes äsja kaks miljonit kasutajat. 2016. aasta kasum oli 1,6 miljonit eurot.

«USA on meie jaoks vaieldamatult maailma kõige perspektiivikam turg, mida kinnitab ka meie senine kasv seal,» rääkis Aho. «USAs on paljud ettevõtted enda jaoks äritarkvara pilveteenuseid alles avastamas – soovime selle lainega kaasa sõita.»

Toggli rakendus aitab meeskondadel mõõta klienditele ja projektidele kuluvat tööaega, et suurendada ettevõtete ajakasutuse läbipaistvust ning töö produktiivsust. Rakendus töötab nii arvutis kui ka nutiseadmetes ning põhilahendust on võimalik kasutada tasuta.

«Proovime teha võimalikult vähe asju, aga teha neid kõige paremini maailmas,» võttis Alari Aho 2007. aastal asutatud ettevõtte filosoofia kokku.