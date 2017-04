Täna ajaloos 04.04 – luuakse NATO ja Microsoft ning tapetakse Martin Luther King

Organisatsioon põhineb kollektiivkaitsel, läbi mille liikmesriigid nõustuvad välise rünnaku korral vastastikust kaitset osutama. NATO peakorter asub Brüsselis. Viimati laienes NATO 2009. aastal, kui liitusid Albaania ja Horvaatia. Lisaks liikmesriikidele osaleb NATO rahupartnerlusprogrammis veel 22 riiki. Eesti liitus NATOga 2004. aastal

Sündmused Eestis

1919 – Vabadussõda: Tallinnasse saabus 189-meheline Taani vabatahtlike kompanii.

1930 – Tallinnas Kreutzwaldi tänaval sooritati atentaat Tallinna garnisoni ülemale Johan Undile. Ta suri kolm päeva hiljem.

1947 – Kohtla-Järvest sai vabariikliku alluvusega linn.

Sündmused maailmas:

1949 – NATO ehk Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni loomine.

1953 – Lavrenti Pavlovitš Beria andis välja käskkirja «Igasuguste sunni- ja füüsilise mõjutamise meetodite kasutamise keelustamisest vahialuste puhul».

1964 – USA muusikaedetabeli 5 esimest kohta kuulusid esmakordselt ühele esitajale. Selleks oli The Beatles lugudega «Can't Buy Me Love», «Twist and Shout», «She Loves You», «I Want to Hold Your Hand» ja «Please Please Me».

1968 – Tennessee osariigis Memphises mõrvati USA vaimulik ja mustanahaliste inimõiguste eest võitleva liikumise juht Martin Luther King.

1969 – Texase osariigi Houstoni arstid teostasid esimese täistehissüdame siirdamise, 47-aastane meespatsient suri nelja päeva pärast.

1975 – Bill Gates ja Paul Allen asutasid Albuquerque'is New Mexico osariigis tarkvarafirma Micro-Soft.

1983 – Kosmosesüstik Challenger startis oma esimesele missioonile STS-6.

2003 – Haitil tunnustati voodood ametliku usundina.