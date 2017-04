Karbist välja: tipptelefon Samsung Galaxy S8 ehk nii külm on tunne

Midagi pole teha, hea Samsung, esimese asjana ootasin su aku tühjenemise ära ja panin seejärel su ... juhtmetpidi pistikusse. Kontrollimaks teadagi mida – eelmise tipptelefoni (Note 7 ja selle ülekuumenevad ja plahvatavad akud) hädad on veel liiga selgelt meeles.

Hoidsin 10 minutit – ei midagi. Veel tund – ikka kõik rahulik. Ei mingit erilist kuumenemist, isegi külm oli - tunne. Küll aga sai selle ajaga aku 0-st 100 protsendini täis. Kiirlaadimine toimib väga hästi, juhtmevaba laadimine eeldatavasti ka – polnud ühtegi laadimisalust hoobilt võtta kuskilt. Kuna ma eriti seda kasutada ei jõudnud, siis enam kui poolteist päeva hiljem oli akut ikka veel järel ligi 50 protsenti.

S8 iirisetuvastus / MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Teine suur ootus oli muidugi oma silmadega – ja seda sõna otseses mõttes - üle kontrollida iirisetuvastus. Ehk siis uus (lisaks koodile, sõrmejäljelugejale, joonevedamisele ja näotuvastusele) ja väidetavalt ka turvaline võimalus end telefonile tuvastada ja sel teel ekraan lukustusest avada ja ka mobiilimakseid teha.

Enda silmade tutvustamine seadmele käis märgatavalt kiiremini kui sõrmejälgede esmakordne skaneerimine. Lihtsalt pead oma silmi hoidma ekraanil kuvatava kahe ringi sees ja hetkega oli kõik tehtud. Täpselt sama kiirelt käis hiljem ka lukustusest vabastamine – iiriste lugemine toimib. Ainult üks üleliigne ekraani libistamine on seal vahepeal.

A5 vs S8 / MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Disaini osas sattus minu kätte ikka samasugune kesköine must seade nagu Galaxy A5ki, isegi sõrmejäljed jäävad üsna samamoodi näha. Mis muudab selle telefoni ligi 400 eurot ehk poole kallimaks? Disaini osas vast on argumente kolm:

Telefon on muutunud veelgi kitsamaks ja piklikumaks - seeläbi on pöidla tegevusulatus veelgi kasvanud. Seeläbi tasub kriitiliselt suhtuda ka ekraani suurusesse 5,8 tolli. Sama diagonaali eest saab nüüd palju vähem esiekraani tööpinda. Ekraan ise on aga nüüd täies ulatuses «kasulik pind» - puuduvad tavapärane alumine must riba kodunupu jaoks ja ülaserv esikaamera ja kuulari tarvis. Sellel seadmel on puutundlik kogu avakülg ja selle külgkumerusedki. Ühtlasi tähendab see, et tavapärane füüsiline kodunupp on küll säilinud, kuid paigutatud on see nähtamatuna esiekraani alla – kerge klõps käib jätkuvalt läbi. Algselt oli sinna plaanitud paigutada ka sõrmejäljelugeja, kuid nähtavasti ajapuudusel selleni ei jõutud ja lugeja asub nüüd kummalises ja üdini võõras kohas – põhikaamera kõrval telefoni tagaküljel.

Kaamera kohta vast nii palju, et selle ava on läinud veelgi suuremaks ja valgust läbilaskvamaks (f/1,7 ja 12 MP). Meie pimedas kliimas vägagi hea arengusuund, hetkel näitena üks hall esmaspäevani jäädvustust Postimehe rõdult.

Telefoni tehnilisi omadusi on kõikjal juba pikalt seletatud, ka «alati sees» ekraan püsiva kellaaja ja märguannete näitamiseks on tuttav juba keskklassi mudelilt A5 (2017). Nagu pole uudis enam ka vee ja tolmukindlus.

S8 Bixby klahv / Aivar Pau

Tähelepanuväärne on kindlasti aga Bixby nime kandev klahv seadme vasakus servas. Selle mõte on midagi väga sarnast senisele Google’i rakenduse funktsionaalsusele ja enamgi veel. Ühe klahvivajutusega pakub telefon inimesele kõike just personaalselt talle vajalikku ja tema kohta käivat: kalendriväljavõtted, ilm, lähipiirkonna söögikohad ja vaatamisväärsused, viimased meilid, meeldetuletused, uudispealkirjad talle huvipakkuvatel teemadel jne jne. Hetkel tundub igati kasulik ja praktiline klahv olevat.

Lühiülevaate järeldus: paremat telefoni omadustelt, võimetelt ja tegelikult ka disainilt vaevalt leida on. Soliidne ka. Ning õnneks ka arenemisruumi. Ei olnud külm tunne seda seadet proovida, päris hea tunne oli.