Briti, Kanada ja Itaalia beebid nutavad rohkem kui kusagil mujal maailmas. Miks?

See on esimene kord, kui laste nutmist nii laiaulatuslikult mõõdetakse. 28 eelnevat uuringut analüüsinud ja nii ligi 8 700 imiku andmeid kaasanud, Warwicki Ülikooli teadlaste uurimuse tulemused avaldati ajakirjas Journal of Pediatrics. Lisaks sellele koostasid psühholoogid ka kaardi, kui palju nutmist on lapse puhul normaalne.

Uuring näitas, et keskmiselt nutavad esimese kahe elunädala jooksul lapsed päevas kaks tundi. Kõige rohkem nutmist tuleb ette kuue nädala jooksul, mil nuttu võib päeva jooksul kuulda lausa kaks tundi ja viisteist minutit ning vähem hakkavad lapsed nutma 12 nädalaks, mil nutmine piirdub tunni ja kümne minutiga. Teisalt võivad mõned beebid nutta üksnes kolmkümmend minutit, teised aga lausa viis tundi.

Miks nutavad lapsed üle maailma erinevalt?

Kõige rohkem – üle kolme tunni rohkem kui kolmel päeval nädalas – nutsid osa briti paarinädalastest imikutest, osa Kanada 3–4 nädala vanustest imikutest ja osa Itaalia 8–9 nädala vanustest imikutest.

Taanis ja Saksamaal oli selliseid imikuid kõige vähem. Vaata täpsemaid numbreid originaalartiklist.

Miks nutavad aga lapsed mõnel pool maailma rohkem ja mujal jällegi vähem? Sellele küsimusele teadlased veel vastata ei oska, seda enam, et mõnetine kõikumine ongi sellise andmestiku puhul normaalne. «Selleks tuleb uurida kultuure, kus lapsed nutavad vähem. Põhjus võib olla nii vanemate kasvatusvõtetes kui ka hoopiski raseduse ajal kogetud juhtumites või geneetikas,» selgitas uuringu autor, Warwicki Ülikooli Meditsiinikooli psühholoogia osakonna professor Dieter Wolke.