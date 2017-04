Miljoneid puudutav lahendus: teadlased leiutasid merevett joogiveeks muutva sõela

Saavutus võiks muuta miljonite puhta joogivee puuduses kannatavate inimeste elu. Lahendus põhineb grafeenil, mis on lihtsustatult öeldes ainult süsiniku aatomitest koosnev ühe aatomi paksune planaarne leht, milles süsiniku aatomid on heksagonaalselt pakitud kärjekujulisse raamistikku. Tegu on suure kasutuspotentsiaaliga materjaliga, sest see on ühtlasi üliõhuke, ent samas terasest 200 korda tugevam ning suurepäraselt elektrit ja soojust juhtiv aine.

Nüüd suutsid aga Manchesteri Ülikooli teadlased näidata, kuidas grafeenoksiidi kasutades saaks luua merevett muutva sõela. Oma saavutustest kirjutavad nad sel nädalal ajakirjas Nature Nanotechnology, vahendab BBC.

Seni on grafeeni võidukäiku tööstuses takistanud tõsiasi, et suures mahus pole ühelehelist grafeeni suudetud hästi toota ning see on olnud kulukas. Keemilist ühendit grafeenoksiidi saab toota aga lihtsalt ning tavalises laboris. Manchesteri Ülikooli teadlased leidsidki viisi, kuidas grafeenoksiidist luua membraan, kuhu saab väikesed augud tekitada.

Kõlab nagu iga teine sõel? Mitte päris. Probleem seisneb selles, et kui augu suurus ületab ühe nanomeetri, suudavad soolad sellest august läbi murda. Grafeenimembraani sisse saab aga hõlpsamalt teha ka väiksemaid auke.

Sool läbi ei pääse

Seni kippusid aga sellegi lahenduse puhul grafeenoksiidi membraanid vees paisuma ja nii murdis osa sooli sõelast ikka läbi, nüüd näitasid aga briti teadlased, et kui liimides kasutatavaid aineid membraanile lisada, saab seda protsessi peatada.

Lihtsustatult öeldes ei lase teadlaste leiutatud sõel soolal koos veega läbi minna. «Veemolekulid saavad individuaalselt läbi minna, ent sool seda teha ei saa, sest selleks vajab see alati ka veemolekule. Soola ümbritsev veekiht on suurem kui sõelaauk ja nii ei pääse sool läbi,» selgitas BBC-le uurimuse juhtautor Dr Rahul Nair Manchesteri Ülikoolist. Samal ajal lähevad aga veemolekulid sõelast väga kiiresti läbi, mis suurendab ka sõela praktilisust.

