Tulevik kohal: teadlased leiutasid nutitelefoniekraani, mis kriime ise parandab

Teadlaste testid näitavad, et kui materjal pooleks tõmata, «õmbleb» see end 24 tunni jooksul tagasi kokku. Keemikud esitlevad oma tulemusi Ameerika Keemiaühingu konverentsil.

Materjal põhineb aineomadustel, kus materjali murdumisel või kriimustuste tekkimisel tõmbuvad aines olevad molekulid ja ioonid üksteise poole ja nii hakkab materjal paranema. See on esimene kord, kui teadlased on suutnud luua iseparaneva materjali, mis suudab ka elektrit juhtida. Nii nähakse sel erilist potentsiaali just nutitelefonide ekraanide ja akude valmistamisel. Elektrijuhtimiseta telefoniekraane toota ei saa.

Materjali taga seisev Chao Wang usub, et tehnoloogia võiks telefonidesse jõuda 2020. aastaks.