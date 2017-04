Saksamaa maa-alusest jõest leiti esimene Euroopa koopakala

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator ajakirjas Current Biology ilmunud ja Konstanzi Ülikooli teadlaste uuringut.

«Ühelt poolt teame, et nad pole elanud seal väga kaua. Teisalt on hakanud neil juba tekkima pimeduses elamisega seonduvad kohastumused. Nende silmad on tavapärasest väiksemad, nende värv on hakanud tuhmuma ning ninasõõrmed koos poisetega, (vuntsidega suu ümber paikneva jätked; toim), suurenema,» sõnas uuringuid eest vedanud Jasminca Behrmann-Godel Saksamaal asuvast Konstanzi ülikoolist ERR Novaatorile.

Loe põhjalikumalt Novaatorist.