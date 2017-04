Mercedes lubab tuua kolme aastaga isesõitvad taksod

Autonoomsete sõidusüsteemide turul on läinud tõsiseks rebimiseks, sest isesõitvate taksode loomisest on teatanud mitmed suurtootjad; näiteks Ford ja BMW on lubanud teha sama asja aastaks 2021. General Motors ja Google'i Waymo sihivad samuti sarnast ajavahemikku, kirjutab Wired. Uber testib Pittsburghis isesõitvaid taksosid juba septembrist, kuigi neil on peal ka inimesed, kes süsteeme jälgivad ja võtavad vajadusel sõiduki manuaalselt üle.

Autonoomsete taksode turg on potentsiaalne kullaauk, sest kui taksost võtta välja juht, kes tahab palka, siis võivad taksoäri kasumid tõusta taevasse. Bostoni Konsultatsioonigrupi hinnangul võib autonoomse ja semi-autonoomse taksoturu väärtus kasvada järgmise seitsme aastaga 42 miljardi dollari peale. Aastaks 2035 prognoositakse turuväärtuseks 77 miljardit dollarit.

Maailma vanima autotootja Dailmeri jaoks ei ole isesõitvad autod uus mäng. Eelmine aasta katsetas ettevõte maailma esimest isesõitvat veokit. Samuti on uuemates Mercedestes Drive Pilot tehnoloogia, mis hoiab sõidukit omal rajal ja ohutul distantsil teistest liiklejatest, umbes nagu Tesla Autopiloot. Täiesti autonoomsete sõidukite loomine nõuab aga hoopis uut tüüpi oskusteavet ning selleks on Daimler omale appi võtnud Boschi.

Plaanitav teenus võimbaldab inimestel tellida mobiiltelefoniga autonoomne takso, mis kasutaks mobiili GPSi.

Plaanitav isesõitva takso kasutamine / Daimler

Siiani ei ole autotootjad avaldanud, millist tehnoloogiat nad kasutama hakkavad või kuidas nende taksod töötama hakkavad. Samuti läheb futuristliku linnapildini ilmselt veidi rohkem aega, sest sõidukid ei hakka tõenäoliselt alguses täiesti autonoomselt sõitma ning autos on ikkagi juht, kes kontrollib süsteemide tööd. Ühtlasi kasutatakse neid alguses ilmselt ainult väga põhjalikult ära kaardistatud linnapildis, väga selge ilmaga.