Avastus: juuksekarvad võivad paljastada kriminaalide salaelu

See võiks omakorda aidata tõestada kuritegude sooritamist. Uut tehnikat tutvustasid teadlased Ameerika Keemiaühingu konverentsil. Ameerika Keemiaühingu konverentsil.

«Kõik, mis sa oled, kus sa oled käinud, mida sa sööd, missuguseid ravimeid tarbid – see kõik väljendub lõpuks sinu juustes. Olenevalt küsimusest, võivad inimese juuksed paljastada kõiksuguseid saladusi,»tüles uuringu taga seisev West Wirgnia keemik Glen. P. Jackson.

Seni on juuksekarvade analüüsi küll kriminalistikas kasutatud, ent sageli ollakse selle tulemsute paikapidavuse suhtes skeptilised. Sama näitas ka USA justiitsministeeriumi uuring, mille kohaselt oli ligi 90 protsenti juuksekarvade analüüsi tulemustest ebatäpsed ja nii on juuksekarva analüüsi põhjal mitu inimest ebapiisavate tõendite põhjal süüdi mõistetud. Seetõttu on juuksekarvade kasutamine kriminalistikas pigem unarusse vajunud ning pigem eelistatakse DNA-analüüse.

Jacksoni sõnul näitab aga DNA pigem inimese geneetilist komplekti, ent annab vähe infot tema eluviiside kohta. Viimased võivad aga kuriteo lahendamise seisukohast omada kriitilist rolli.

Jacksoni uurimisrühm arendas aga välja tehnoloogia, kus suudetakse vedelikkromatograafia ja isotoopide massispektroskoopia abil mõõta isotoopide (sama elemendi aatomid, millel on erinev neutronite arv) osakaalu 21 juuksekarvas asuvas aminohappes. Ehkki meetod sisaldab keerukaid sõnu, on see laboritöötajale aga küllaltki lihtne.

Meetodiga suutis uurimisrühm tuvastada 15 isotoobi osakaalu mustrit, mis võivad inimese elustiili kohta infot anda. Asja töötavuse testimiseks kogusid teadlased 20 Jordaania naiselt (ühe uurimisrühma liikme kodumaa) juuksekarvad ning seejärel lasti neil naistel täita põhjalikud küsimustikud nende elude ja harjumuste kohta. Pimetestid näitasid, et juuksekarva põhjal suutsid teadlased naiste kehamassi ennustada 80 protsendilise täpsusega. Hiljem korrati eksperimenti 20 Ameerika mehe ja naise peal ning sel puhul suudeti juuksekarva omaniku sugu tuvastada 90 protsendilise täpsusega.

Ehkki tulemused on lootusrikkad läheb veel aega, kuni meetod võiks krimilaborites tavapäraseks saada. Selleks on vaja veel palju uuringuid ning suuremat valimit.