Ratas ei tea, palju niigi lõhkise rahakotiga riigi IT-süsteem veel raha neelab

Postimees kirjutas veebruari keskpaigas, et SKAIS2 nimelise projekti arenduse valmimine lükkub edasi vähemalt 1,5 aastat, läheb kallimaks vähemalt 1,5 miljonit ning on toonud arendajad trahve juba 180 000 eurot.

Täna sel teemal riigikogu liikmete küsimustele vastanud peaminister tõdes, et projekt on jõudnud omadega sinna, kus tulemus teda ei rahulda ning selge pole ka maksumus.

«Te küsisite, mis on projekti lõppmaksumus. Lõppmaksumus selgub siis, kui sotsiaalkaitseminister on teinud koos arendajaga tõsise analüüsi ja kokkuvõtte sellest, kuhu soovitakse lõpuks jõuda. Täna on liiga vara öelda, mis on lõppmaksumus,» tõdes peaminister.

Ratas oli aga kindel, et SKAIS2 projektiga kinnakse lõpule ning Euroopa liidu abirahasid tagasi maksta ei tule. «Praegu mina pingutatakse selle nimel, et sellega lõpuni minna.»

Ta tõdes, et projekti valmise ajal on vastutava ministri ametit pidanud tema arvutuste järgi vähemalt viis inimest väga erinevatest erakondadest.

«Ei saa öelda, et kõik on tehtud algusest peale õigesti, aga ongi tegemist väga-väga mahuka programmiga. See aeg on pikenenud ühelt poolt tulenevalt sellest, et programmi- või projektitaotluse alguses jäi riigil kindlasti midagi kirja panemata kriteeriumidesse. Kindlasti oleme läinud selle programmiga edasi ka palju pikemalt tänu sellele, et allhankija ei ole suutnud oma kohustusi täita nii, nagu planeeritud,» loetles peaminister projekti venimise põhjusi.

Ta lubas, et sotsiaalministeerium ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva «iganädalaselt kindlasti selle nimel töötavad, et SKAIS2-ga edasi minna, et see arendus lõpuni viia».

Niigi pikendatud tähtaja kohaselt pidi sotsiaalkindlustusameti tuliuus infosüsteem SKAIS2 valmima täpselt aasta alguseks ning sellele pidi kuluma esialgsete plaanide järgi väga suur summa – 7,1 miljonit eurot Eesti ja Euroopa maksumaksja raha.

Süsteemi olulisuses on raske kahelda: just sellel tugineb igapäevane 110 toetuse ja pensioni maksmine kokku 700 000 inimesele: vanemahüvitis, ohvriabi, matusetoetus, elatisabi, pension, isegi olümpialaste preemia.

Selle uuendamisele tugineb suurel määral ka tööhõivereform, mille vajadustega arvestamine tõi kaasa arendustööde esimese kallinemise ja uueks summaks sai 7,7 miljonit.

Nüüdseks ollakse seisus, kus 2017. aasta riigieelarvest planeeritud summaga on SKAIS2 kogueelarve juba 8,6 miljonit, ehk siis 1,5 miljonit üle algselt planeeritu. Kuid projekti valmimine lükkub üha kaugemasse tulevikku ning tingivas kõneviisis vastused jätkuvad nii tellijalt kui ka täitjalt.