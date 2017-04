Sajandeid kestnud töö vili: lõpuks tehti kindlaks, kui palju puuliike maailmas on

Tuleb välja, et õige vastus küsimusele, et kas kõik maailma puuliigid on kokku loetud, on mõnda aega olnud «nii ja naa.» Nimelt on valdav enamus liike küll tõenäoselt kirjeldatud, kuid ülemaailmset ülevaadet alles hiljuti siiski ei olnud – info oli killustatud ligi 500 erineva organisatsiooni vahel ja summaarse liikide arvu välja arvestamine seetõttu keeruline.

«Suur osa nendest andmetest ei olnud varem kättesaadav. Oma mõju poolest on andmete digitaliseerimine sisuliselt sajandeid kestnud töö kulminatsioon,» ütles BBC-le maailma botaanikaaedade ühenduse Botanical Gardens Conservation Internationali (BGCI) peadirektor Paul Smith.

Põhjaliku töö viljana on nüüd sündinud ammendav nimekiri maailma puudest, mille järgi on maailmas kokku täpselt 60 065 liiki puid, millest peaks olema teadlastele abi looduskaitse tõhustamisel ja ohustatud liikide tuvastamisel ning abistamisel.

Ehk mitte kõige üllatuslikumalt osutus maailma kõige puuliigirikkamaks riigiks Brasiilia, mille piires kasvab koguni 8 715 liiki puid. Võrdluseks – kõige liigivaesem piirkond oli Põhja-Ameerika lähispolaarne piirkond, kus oli vaid 1 400 liiki puid. Lisaks piirdus ligi 58 protsendi liikide leviala vaid ühe riigiga, mistõttu võivad need olla ka ohualtimad. 300 liigi puhul oli väljasuremine vähema kui 50 isendi kaugusel.

Maailma puuliikide andmebaasiga saab tutvuda BGCI kodulehel.