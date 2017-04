Vanemate suitsetamine isegi enne lapse sündi seostub lapse vähiga

Ükskõik kumma vanema suitsetamine võib soodustada vähki tekitavate geneetiliste mutatsioonide teket, sealjuures leiti suurimad seosed suitsetamise ja geenimutatsioonide vahel nende laste hulgas, kelle vanemad suitsetasid laste varastes eluaastates. Mutatsioone leidus ka nende laste hulgas, kelle vanemad olid suitsetamise maha jätnud juba enne lapse eostamist.

Seos vanemate suitsetamise ja ägeda lümfoidse leukeemia (ALL) tõestati teaduslikult juba varem, ent nüüd näitasid USA teadlased esmakordselt konkreetseid, laste kehades vähirakkudega seotud geneetilisi muutusi. Lisaks sellele olenes mutatsioonide arv ka suitsetamise rohkusest.

Sellisele tulemusele jõudsid nad analüüsides 559 ALL patsiendi vähiproove ning samade patsientide vanemaid suitsetamisharjumuste teemal küsitledes. Uurimus näitas, et eriti sagedasti esines mutatsioone nende laste geenides, kelle emad olid suitsetanud raseduse ajal või vahetult pärast sünnitust. Sealjuures suurenes iga järgmise viie sigareti kohta päevas mutatsioonide arv 22 protsendi võrra ning kui sama tehti raseduse ajal, siis juba 74 protsendi võrra.

Viis sigaretti päevas enne lapse eostamist tähendas seostus mutatsioonide arvu seitsme kuni kaheksa protsendi võrra suurenemisega. Sealjuures ilmnes noorte ALL patsientide puhul seos isa suitsetamisega, mis näitab, et isegi enne eostamist suitsetamine võib spermat kahjustada. Samuti võis efekt ilmneda sellest, et osa isadest suitsetas rasedate naiste või väikelaste juuresolekul.

