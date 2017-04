Miks kingapaelad lahti tulevad? Teadlased teavad lõpuks vastust

Ükskõik, kui kõvasti tennisepaelad kokku siduda, kipuvad need ikkagi lahti tulema. Berkeley Ülikooli mehaanikateadlased võtsid aga selle küsimuse põhjalikult ette ning avaldasid sel nädalal esimese analüüsi selle kohta, miks meie paelad kinni ei püsi. Tulemustest kirjutasidnad ajakirjas Proceedings of the Loyal Society.

Uurimisrühm korraldas eksperimendi, mille käigus pandi vabatahtlik jooksulindil kõndima. Algselt sidus ta sõlme küllaltki lõdvalt kinni, et teadlastel oleks lihtsam sõlme lahtitulekut üksikasjalikult jälgida. Vabatahtliku jalanõude külge kinnitati mõõturid, et seda mõjutavaid tegureid ja näitajaid täpselt mõõta.

Seejärel jälgiti sõlme lahtitulekut aegluubivideost ning avastati, et iga astutud sammuga muutub sõlm natukene lõdvemaks, kuni see viimases etapis järsult lahti tuleb. Uurimuse autoreid üllatas, kui palju gravitatsioonijõudu sõlmele iga sammu jooksul mõjus.

Teadlaste sõnul peitubki sõlme lahtituleku põhjus kõndimises. Kui kõndides lagunes sama tugevalt kinni seotud sõlm 15 meetri jooksul, püsis see paigal seistes ikka veel seotuna, samuti ka siis, kui jalgu näiteks laua all kõlgutada.

Seejärel analüüsisid nad erinevate mehaaniliste eksperimentidega sõlmede lahtitulekut veelgi, need kõik kinnitasid aga jooksulindil tehtud vaatlusi. Küll aga kippus kauem püsima paremal pool esitatud viisil seotud sõlm. Samas, ei oska nad päris täpselt selgitada miks.

Sõlmed. Uurimuse autorid näitasid, et paremini püsib kinni paremal pool esitatud viis. / Berkeley ülikool

Loe põhjalikumalt originaalartiklist ning vaata rohkem videost siit: