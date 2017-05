Soomlaste populaarne toidupäästmise äpp alustas Eestis ametlikult tegevust

Testperiood toimus Tallinnas ja nüüd plaanitakse laiendada tegevust regioonide kaupa, ütles ettevõte pressiteate vahendusel. Esimeseks fookuseks on Tallinn ja Harjumaa, järgmisteks Tartu, Pärnu, Viljandi ja Kuressaare.

ResQ-Club on soomlaste loodud teenus, mis aitab päästa restoranide toitu, mis on päevasest toitlustamisest üle jäänud ja on siiani läinud äraviskamisele. Restoranid saavad üles laadida üle jäänud lõunapakkumisi soodushinnaga. Klient saab vastava info kodulehelt või äppi kaudu, vormistab tellimuse ja võib ise toidule järgi minna.

«Meie partnerite seas Soomes, Rootsis ja Saksamaal on hotelle, restorane, lihtsamaid sööklaid ja samuti ka pisikesi deli-poode,» rääkis ResQ-Clubi Eesti juht Indrek Kaing. Tallinnas on äpil koostöö 30 restoraniga.

«Oleme ka läbirääkimistes Eesti hotellide ja restoranide liiduga, kelle liikmed on selgelt meie teenuse suurim sihtgrupp. Samuti aitab Tallinna ettevõtlusamet omalt poolt kaasa säästliku mõtteviisi edendamisele, mida esindame,» kirjeldas Kaing.

ResQ-Club ametlik avamine toimus täna Soome suursaatkonnas Tallinnas. Saatkonna ministernõunik Marko Laine märkis, et toidu raiskamine on mure terves Euroopas. Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse esindaja Evelin Piirsalu rääkis lähemalt raisku mineva toidu kogustest Eestis siin läbiviidud uuringute põhjal.

Tallinna ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaheri sõnul on keskkonnasäästlik mõtteviis Tallinna linnale oluline. «Tahame julgustada ettevõtteid rohkem mõtlema ja panustama iga portsjoni päästmisele, sest lisaks keskkonnamõjudele on see ka majanduslikult mõttekas,» lausus Vaher.

Lisaks otsusele Eestis ametlikku tegevust alustada, ühines täna Saksamaal tegutsev Res-Q Club'i keskkonnaga MealSaver, kelle 40 000 kasutajat koos 400 restoraniga.