Klassikute sõiduproov: Porsche 928. Viisteist aastat hiljem

Emotsioonide pilv

Mina olen sõitnud 928ga kaks korda, esimene neist lõppes karmavõla ja noomimisega. Nimelt läksid pildi jaoks poseerides auto tagarehvid kuidagi iseenesest «põlema» ja auto omanik James Herne – elav Porsche-teemaline teatmeteos ja veebilehe stuttcars.com autor – ütles ausalt, mida ta sellisest käitumisest arvab. Kuulasin epistlit, endal üks silm nutmas ja teine naermas, sest hoolimata häbist oli liialt hästi meeles, kui lihtsalt ja lõbusalt pahategu sündis. Mälu kipub säärased asjad tagantjärele ilusamaks joonistama, kuid taaskohtumine Carmus OÜ eestvedajast Raineri 1991. aasta 928 GTga kinnitab, et see rõõmuallikas on siinkohal erand.

Te istute madalal, teepinna lähedal ja teie ees on õhukeste piilaritega kergelt kaarduv esiklaas, mis võimaldab tänapäeva autodest paremat väljavaadet. Kuigi aeg on lisanud kogemusse vanatehnika hõngu, on auto interjöör isegi praegu omanäolise ja futuristliku ilmega, mis on koos väliskujundusega üllatavalt hästi ajale vastu pidanud. Kõik on teistmoodi, nagu ka 330 hj arendava viieliitrise V8 kõla, mis on küll jõuline, aga sujuvam kui ookeanitagustel «robaki-robaki»-helipildiga analoogidel. Mootoril jagub pöördemomenti sellisel määral, et rahulikul sõidul võib esimese käigu järel rahumeeli viienda sisse panna ja 928 jaksab vedada vabalt. Sidurit tuleb vajutada küll kahe jalaga korraga, aga selle haakimine on selgelt tajutav ja auto liigub paigalt ka pelgalt siduripedaali vallandades. Käigud on üsna pikad ja gaasi põhja vajutades muutub nii mootori hääl kui ka mineku kvaliteet, mis on «viie tuhande» ületamist markeeriva toore ulgumise taustal tõeliselt muljetavaldav. Nagu seegi, kuidas auto ISE teid kiirele sõidule kannustab – kui panete kõrgema käigu liiga madalatel pööretel, siis järgneb sellele kerge aeglustus, mis jääb aga olemata, kui lasete eelmise käigu korralikult «peeneks» ja gaasipedaali pärast käiguvahetust uuesti põhja rammite. Sellisel juhul pole kütusekulust viisakas rääkida, kuid maanteel ulatub keskmine rahuliku sõidu korral umbes kümne liitri kanti (linnas 15–19 l/100 km).

See auto on toores, ehe ja mehelik, pakkudes samas seda kõike kiirus- ja mugavusfiltrite kaudu, mis on omased vaid Porschele. Auto pakub nii rooli- kui ka istmikutunnetust, mis kumbki ei muutu liialt pealetükkivaks, ning mugava vedrustusega 928 näib olevat ideaalne pikkade vahemaade läbimiseks. Seekord jäävad pahandused tegemata ja saan auto ausa näoga tagasi viia, aga mulje 928 GTst on veel parem, kui ma 15 aasta tagant mäletan.

Tuju halb? Lülitage lähituled sisse – kahe väiksema kõrvitsa mõõtu tulekorpuse väljapopsatamine tagab homeerilise naerupahvaku. / Eero Vabamägi

Tänu suurele tagaluugile võib 928 minu poolest ka kuumpäraks ristida. Osta tuleks korras auto, sest tükid on kallid ja tänapäeval tuleb neid tikutulega taga ajada. / Eero Vabamägi

/ Eero Vabamägi