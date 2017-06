Apple'i suuründmus oli tukevikutehnoloogia uudistest pungil

/ Marcio Jose Sanchez/AP

Edasi juhatas Tim Cook sisse uue mobiiliplatvormi iOS 11 pika tutvustuse. Alustas ta seda etteheitega konkurendile Google'ile, kelle uusim Android 7 olevat jõudnud vaid 7 protsendile seadmetest, samas kui iOS 10 sama näitaja on 86 protsenti.

Esiteks jäid kõlama, et uues iOS-is on iMessages sõnumivahetus ja sõnumite kustutamine sünkroonitud erinevate seadmete vahel ning tänu sünkroonimisele Apple Pay'iga saab messengeris inimeste vahel ka inimeselt-inimesele raha saata. Kui inimene autot juhib, saab ta aga määrata endale kirjutajatele automaatse teate palvega mitte segada. Telefoni ekraan sõidu ajal ühtegi märguannet ei kuva – see on lihtsalt must.

Apple Pay on ettevõtte teatel aasta lõpuks tunnustatud juba 50 protsendi USA kauplejate poolt ametliku maksevahendina.

Mis veel Sirisse puutub, siis see saab nii mees- kui naishääle ning vahetu tõlke hiina, prantsuse, saksa, hispaania ja itaalia keelde.

Videoid hakkab uus iOS kodeerima formaati lühendiga HEVC ning pildiformaatides asendub jpeg formaadiga HEIF – need on paremini kompressitud failid, mis vütavad vähem ruumi. Videotest saab hakata nüüd paremini võtma screenshotte ja neid eraldi fotodena salvestama.

Kaardilahendus saab aga mitmete suurlinnade suuremate kaubamajade ja lennujaamade siseruumides orienteerumise toe.

Apple teatas ka, et sellel muusikalahendusel on nüüdseks juba 27 miljonit maksvat klienti ning App Store’i külastab nädalas 500 miljonit inimest. App Store ise saab täiesti uue kujunduse ning see algab sissejuhatava osaga, millel nimeks Today. Eraldi tab-ide alla kogutakse mängud ja rakendused.

Arendajatele luuakse ka eraldi raamistik liitreaalsuse lahenduste loomiseks ning nimeks sellel ARKit. Ühe näitena kuvati selle abil pärislauale virtuaalne aurav kohvitass ja laualamp, mis suutis heita tassi taha loomulikku varju ka siis, kui tassi liigutada.

Edasi jõudis kätte uue iPad Pro tutvustamise kord. Ekraani suuruseks on selle 10,5 tolli, seeõttu mahutab see ära ka täisklaviatuuri ning näidati ka klaviatuuri, kus peal meie ä-d- ja ö-d. Ekraani maksimaalseks sageduse näitajaks on 120 Hz (muutub automaatselt väiksemaks, kui ekraanil kuvatav sellist sagedust ei vaja), mis muudab animatsioonid sujuvamaks. Esitleti ka uut puutepliiatsit, mille viivitusaeg vaid 20 ms.

/ Marcio Jose Sanchez/AP

Seadmel on kuuetuumaline A10x protsessor, mis on A9x-st 30 protsenti kiirem. Aku vastupidavus on kuni 10 tundi. Kaamerad jäävad ikka 12 ja 7 MP. Mäluks 64 GB. iOS11 saab iPadide jaoks samuti mitmeid põnevaid erilahendusi: kiirkäivitamise riba mahutab nüüd rohkem ikoone ning tekkinud on Files-äpp, mis võimaldab salvestatud paremini seadmest üles leida.

Uute iPad Pro’de hinnad: 10,5-tollisel 649 ja 12,9-tollisel 799 dollarit. Müügil juba järgmisest nädalast.

/ JUSTIN SULLIVAN/AFP

Lõpetuseks tutvustas Apple veel kodujuhtimise kõlarit nimega HomePod, milles ka igas suunas kuus mikrofoni kasutaate käskluste vastuvõtmiseks.

Kogu esitlust ja esitatu spetsifikatsioone saab täpsemalt vaadata siit.