Uus iPad: kõik, mida Apple selle kohta öösel teada andis

Tarkvara osas jookseb sellel 10.5-tollise (eelkäijal oli see 9,7 tolli) ekraaniga seadmel alguses platvormina iOS 10, kuid kohe kui sügisel saab valmis iOS 11, tuleb uuendus ka tahvlile. Olulisim uus äpp on nimega Files, mis võimaldab kergesti üles leida kõik seadmesse talletatud failid.

Kasutajaliidese juures on saanud suurema ala endale äppide kiirvalikuriba Dock, mis võimaldab äppe ja file’e avada mis iganes äpi vaates olles. Olulise edasiarenduse saab multitasking. Ettevõte esitles ka uut dokumendiskannerit Notes, mis võimaldab dokumente ekraanil puutepliiatsiga ka allkirjastada.

/ JUSTIN SULLIVAN/AFP

Uus puuteliiats ise ehk Apple Pencil on kõigest latentsusega 20 ms ja millega saab dokumentide allkirjastamise kõrval ka meilidesse käsikirja lisada. Seadmele on võimalik eraldi juurde osta klaviatuur, millel on nüüd 30 keele tähepaigutuse tugi – Apple näitas ka klaviatuuri, millel Eesti täpitähed peal.

Mis puutub ProMotion ekraanitehnoloogiasse, siis on sagedusnäitajaks kuni 120 Hz, mis teeb «kerimise» eriti sujuvaks. Kusjuures seade on võimeline sagedusi automaatselt alandama – sõltuvalt sellest, kui aktiivse liikumisega pilti kasutaja ekraanil parasjagu vaatab. See annab Apple’i teatel korraliku energiakokkuhoiu.

/ Josh Edelson/AFP

Protsessoriks on 64-bitine A10X Fusion ning CPU kiirus on eelkäijaga võrreldes kasvanud 30 protsenti. Graafikajudlus on kasvanud koguni 40 protsenti. OIS-süsteemiga varustatud põhikaamera on 12-megapiksline ning FaceTime esikaamera 7-megapiksline. Audiossteem on seadmel nelja kõlariga – taas Apple’i sõnu kasutades: «selgeim ja rikkaliukuim stereoheli», mida ükski iPad varem pakkunud on.

Aku vastupidavuseks on seadmel uni 10 tundi.

Õhukaudsete ühenduste osas on seade varustatud sõltuvalt versioonist kas Wi-Fi 802.11ac või 4G-ga (LTE Advancet). Toetus on olemas ka Touch ID-le, mis võimaldb teha ka makseid Apple Pay abil. Seda viimast toetab aasta lõpuks juba 50 protsenti USA kauplejatest.

Apple väitis ka, et kasutusele võetud Retina dipslei on «brightest iPad display yet».

Värvivalikus on seadmel hõbe, hall (Space Grey), kuldne ja roosakas-kuldne. Hinnad alagvad USA turul 649 dollarist (64GB Wi-Fi mudel) ja 779 dollarist (64 GB nii WiFI kui mobiiladmesidega). Müügile jõuavad seadmed USAs ja veel 37 riigis juba järgmisel nädalal. Uuenduse sai ka 12,9-tolline versioon.

/ Josh Edelson/AFP

Apple’i eelmine iPad Pro nägi ilmavalgust möödunud aasta märtsis ja selle diagonaali suuruseks oli 9,7 tolli.