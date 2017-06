Unetud uinuge! Loodud on nohisev voodikaaslane ja see aitab

Uuringud on näidanud, iga viies Euroopa elanik kannatab suuremal või vähemal määral unetuse all. Loomulikult põhjustab see energiapuudujääki ja halvimal juhul isegi depressiooni. Paraku on meditsiin seni probleemi lahendamiseks pakkunud vaid kõrvaltoimetega unepille.

Hollandi noored teadlased ja arendajad on nüüd valmis saanud aga prototüübi esimesest mittemeditsiinilisest robotist – mis on pehme kui padi ja mille kaissuvõtmisel tunneb ja kuuleb inimene selle hingamist.

Ettevõtte üks asutajaist Julian Jagtenberg ütles Postimehele, et mitmete teadusuuringute kohaselt aitab rütmilise hingamise tunnetamine inimestel unne vajuda palju hõlpsamalt ning ka sügavamalt magada. Nimelt asub inimese peas piirkond nimega amygdala, mis vastutab emotsioonide ja stressitaseme üle, ning hingamine ja hääl on ühed selle mõjutajateks.

«Kindlasti ei ole see toode vaid üksikutele inimestele – see on kõigile, kes soovivad öösel korralikult välja puhata medikamentide abita. Uuringud on näidanud, et kõrvalise hingamise tunnetamisel on otsene seos uinumisega,» sõnas ta.

Somnox on seejuurs nii tark, et saab rohkete sensorite abil aru, kas inimene on ärkvel või mitte ning reguleerib sellest lähtuvalt oma liigutusi. Ta sünkroniseerib neid ka inimese enda hingamissagedusega. Veelgi enam: sellesse saab sisestada ka helifaile, et lastele näiteks unejuttu maha mängida, reguleerida temperatuuri ning panna see helendama, et anda kindlal ajal märku saabunud hommikust.

Somnoxi kõiki neid funktsioone saab juhtida mobiiliäpi teel. Seade on laaditav ja peab ühe laadimisega vastu viis ööpäeva.

Nüüdseks on läbi viidud testid 500 inimesega, kes kõik said seadet proovida ühe nädala jooksul – Jagtenbergi sõnul nad jäid paremini magama ja magasid sügavalt.

Ettevõte asutati alles 2016. aastal, praeguseks on valminud üks töötav prototüüp (pildil) ning enam kui 3000 inimest on registreerinud end selle potentsiaalseks kasutajaks. Seade jõuab nendeni juba järgmise aasta alguses.

Toode on juba pälvinud mitmed rahvusvahelisi auhindu: James Dyson Award ning Robotdalen Innovation Award, lisaks on ta EIT Health Launchlabi võitja.