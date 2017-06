Pildid ja video: CES Asia tehnikamessil näeb elektroonika viimast sõna

Mess, mida korraldab USA tarbijaelektroonika kaubandusühing Consumer Technology Association (CTA) ja messikeskust haldav Shanghai Intex, on üks maailma suurimaid elektroonikamesse, kuhu tulevad kokku erinevad tehnoloogiaettevõtted üle kogu maailma, et näidata oma kõige uuemaid tooteid. Fookus on Aasia turgudel.

40 000 ruutmeetrise pindalaga messil on üle 450 väljapanija 22 erinevast riigist, nende hulgas Hiina tehnoloogiahiiglased nagu Huawei, Baidu, JD.com ja LeVision Pictures.

Selle aasta messil võib näiteks näha idufirma NEVS isesõitvat ideeautot, elektriautosid BMW-lt, erinevaid droone, asjade interneti vidinaid, roboteid, VR seadmeid ja palju muud.

CES Asia 2017 kestab 9. juunini.