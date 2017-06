Hilisteismelised lukustavad enim oma mobiile

«Tervelt 95 protsenti 16-19- aastastest noortest kasutavad paroole ja ekraanilukku, samas üle 60-aastase hulgas on see protsent 86. See näitab, et kui tavaelus annavad vanavanemad lastelastele oma kogemusi edasi, siis nutimaailmas on olukord vastupidine ja noored sobivad oma vanaemasid ja -isasid harima,» kommenteeris uuringutulemusi Vaata Maailma sihtasutuse juht Kristi Kivilo.

Vaid üheksa protsenti Eesti elanikest ei kasuta oma nutiseadmetel ühtegi esmast kaitsevahendit - ei paroole ega ekraanilukku.

Selgus veel, et 29 protsenti Eesti elanikest ei kasuta regulaarselt ühtegi nutiseadet.

Noorema põlvkonna jaoks on nutiseadmete kasutamine aga iseenesestmõistetav – tervelt 98 protsenti alla 30-aastastest inimestest kasutavad regulaarselt vähemalt ühte nutiseadet. Samas üle 60-aastastest inimestest kasutavad regulaarselt nutiseadmeid ainult 33 protsenti.

Kristi Kivilo hinnangul on nutiturvalisuse seisukohast endiselt muret tekitav, et pooled Eesti elanikud kasutavad nutiseadmetega turvalisust nõudvatesse veebikeskondadesse sisenemisel jätkuvalt paroolikaarte.

Ida-Virumaa nutiseadmete kasutajatest eelistavad paroolikaarte koguni 60 protsenti elanikest. Turvalisi mobiilseid autentimisvahendeid, Mobiil-IDd ja Smart-IDd, kasutavad kõige rohkem Põhja- ja Kesk-Eesti inimesed – vastavalt 52 protsenti ja 47 protsenti. 28 protsenti vastanutest väidab, et nad ei külastagi mobiilsete seadmetega turvalisust nõudvaid e-keskkondi.

Nutikaitse 2017 projekti raames kutsuti inimesi maikuus tegema veebis nutiturvalisuse testi ja see võimalus leidis laialdast kasutamist – testi tehti ligi 12 000 korda ja kõigile küsimustele vastasid õigesti 8439 inimest.

Testi kümnest küsimusest osutus vastajate jaoks kõige keerulisemaks internetipanga turvaliselt külastamist puudutav küsimus. Üle 20 protsendi vastanutest ehk 1862 inimest arvasid, et internetipanka on turvalisem külastada paroolikaardi, mitte ID-kaardi, PIN-kalkulaatori, mobiil-ID või Smart-IDga.