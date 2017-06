Trump tahab oma müüri katta päikesepaneelidega

Trumpil on uus plaan Mehhiko piirile müüri ehitamiseks. Eile Valges Majas toimunud kohtumisel selgitas ta vabariiklastele, et müüri võiks katta päikesepaneelidega - sellisel juhul kataks paneelide poolt toodetud elektrienergia müüri ehitamise ja hooldamise kulud, kirjutab Business Insider.

Loomulikult ei tulnud Trump taolise idee peale ise. Mõtte algataja on hoopis Las-Vegases asuva arhitektuurifirma Gleason Partners LLC juhtiv osanik Thomas Gleason, kes esitas oma plaani sisejulgeolekuministeeriumile. Gleason, kes töötab ehitussektoris, teadis mõningaid Trumpiga kontaktis olevaid inimesi ja palus just selle pärast oma firmal luua töötav lahendus.

Gleasoni hinnangul suudaks müüri poolt toodetud energia maksta ehituse kinni alla 20 aastaga. Samas hoiatas ta, et muutuv päikese intensiivsus ei pruugi muuta tema esialgseid prognoose kuigi täpseks, kuid pakkus välja, et valitsuse loal võiks läbi viia täpsemad uuringud.

Gleason tunnistas, et tema lubadus, et müür toodab ennast tasa 20 aastaga põhineb ka sellel, et päikesepaneelide hinnad lähevad aja jooksul odavamaks. USA Päikeseenergia Tööstuse Assotsiatsiooni andmetel maksis 2009. aastal päikesepaneeli paigaldamine 8 dollarit vati kohta. 2016. aastal oli see hind aga 1,50 dollarit vati kohta.

Trumpi soov taolist ideed rakendada tekitas mõnevõrra elevust taastuvenergia sektoris. «Meil on hea meel, et Trump näeb päikeseenergias majanduslikku väärtust, eriti nüüd kui päikesepaneelide hinnad muudkui langevad,» ütles rohelise energia investeeringute ettevõtte Wunder Capital tegevdirektor Bryan Birsic.

«Me küll eelistataks, et seda kasutataks teises kohas ja teisel eesmärgil, kuid üldiselt me toetame igasugust puhta energia tootmist USA-s,» lisas Birsic.

Gleason arvas omalt poolt, et müüri poolt genereeritud elektrit saaksid kasutada põllumehed mõlemal pool piiri ja odav energia pääseks mitmetesse vaestesse kohtadesse, kuhu energiateenused pole siiani piisaval määral jõudnud. Samuti võiks selline müür tõsta piiriäärseid kinnisvaraväärtusi.