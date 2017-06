Pildid ja video: Porsche tõi välja uue 911 Turbo S erimudeli

Autol on kuldkollane värv ning üle katuse ja kapoti jooksevad kaks süsinikkiust triipu. Autole on lisatud ka süsinikkiust küljelaiendid ja 20 tollised kuldsete äärtega veljed. Uus on ka tagapaneel ja tagumine tiib, mis on võetud Turbo Aerokitist. Unikaalne on ka mustast roostevabast terasest tehtud väljalaskesüsteem.

Kuldkollaste triipudega mustad istmed on tehtud perforeeritud nahast. Kuldsed niidid on õmmeldud ka istme äärte, peatoe äärte ja lae materjali külge.

911 Turbo S Exclusive Series saab oma jõu topelt turboga 3,8 liitrisest boksermootorist, mis annab autole 599 hobujõudu ja 750 njuutonmeetrit pöördemomenti. Võrreldes tavalise Turbo S-iga on erimudelil ekstra 27 hobujõudu, mis viib nullist sajani kiirenduse 2,9 sekundi peale ja tippkiiruse 330 kilomeetrini tunnis.

Selleks, et nii metsikut jõudu kontrolli all hoida, on autole pandud keraamilised pidurikettad, tagarataste juhtimissüsteem ja Porsche dünaamiline šassii kontroll. Samuti on mudelil Sport Chrono pakett ja Porsche aktiivvedrustuse süsteem.

911 Turbo S Exclusive Series ehitati selleks, et tähistada Porsche Exclusive ümbernimetamist Porsche Exclusive Manufaktur-iks.

Autoga on võimalik soetada ka spetsiaalne Porsche Design'i poolt tehtud käekell, mis on tehtud titaanist ja millel on titaankarbiidist kate ja süsinikust kellaosuti. Osuti on värvitud sama värviga, millega auto ise.

Erimudelit toodetakse 500 tükki.

Allikas: Carscoops