Elektriautode kasutatud akud leiavad põneva taaskasutuse

Elektriautode akude eluiga on keskmiselt 8 kuni 10 aastat. Seejärel on kasutatud akudes järel veel küllaldaselt energiat, mida kasutada, enne kui aku lõplikku ümbertöötemisse suunatakse, leiavad ettevõtted.

Powervaulti koduste akupankade süsteem võimaldab Renault akudele kasutusaega juurde anda veel kuni 10 aastaks. Taaskasutatuna on Powervaulti akude hind ka 30 protsendi võrra väiksem – see on oluline argument, et koduste energiasalvestussüsteemide kasutajate arv hakkaks kiiremini kasvama.

2017. aasta juulis paigaldab Powervault Suurbritannias päikesepaneelidega varustatud kodudesse, sotsiaalmajadesse ja koolidesse 50 Renault elektriautode akudest toodetud akupanka. Järgneva aasta jooksul uuritakse nende akupankade tehnilisi omadusi ja kasutajate rahulolu. Kogutud andmete põhjal plaanivad partnerid tuua turule uue toote.

«Taaskasutamine mitte ainult ei anna akudele kasutusaega juurde, vaid see säästab ka raha. Meie koostöö Powervaultilga on kasulik kolmele poolele: elektriautode omanikele, koduomanikele ja planeedile,» ütles Nicolas Schottey, Renault’ elektriautode akude ja infrastruktuuri programmidirektor.