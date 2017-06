Video: kuula, milliseid meloodiaid tekitab haruldane Koenigsegg Agera RS superauto

Agera RS saab olema maailma teedel täielik haruldus, mida enamus inimesi oma elus mitte kunagi ei kohta, sest seda tehakse ainult 25 eksemplari. Selles valguses ei ole põhjust ka imestada, et masin tekitab videos nii palju elevust.

Agera RS-il on kahe turboülelaaduriga 5 liitrine V8 mootor, mis genereerib jalustrabavad 1360 hobujõudu.

Videos oleva sõiduki näol on tegu prototüübiga. Arvestades, et Koenigsegg sõitis hiljuti alles ühele kliendile mõeldud eksemplari testimisel sodiks, siis pole ka ime, et eelistatakse kasutata prototüüpi.

Allikas: Motor Authority