E3 2017: 5 asja, mida soovime üritusel näha

DEATH STRANDINGU MÄNGUPILT JA/VÕI ILMUMISKUUPÄEV

Iseseisva Hideo Kojima esimene videomäng Death Stranding on senimaani ääretult intrigeeriv tundunud, kuid ühel hetkel enam ei jaksa vaadata, kuidas alasti Norman Reedus rannas surnud vaalasid imetleb või millest Mads Mikkelsen aru ei saa. Me julgeme väita, et aeg on küps – maailm tahab teada, milline mäng päriselt hakkab olema või millal sellele ise käed külge saab panna. Kojima ise ütles küll, et üritusel mängu ei näe, ent pisike lootus püsib südames siiski, kuna mees on teadatuntud "valetaja".

UUS SPLINTER CELL

Päris ausalt kohe, Ubisoft! Mitu aastat te meid õrritate? Aastast aastasse lõpetate te enda pressikonverentse päris korraliku pauguga… kui Steep välja arvata. Seeria viimane teos, Splinter Cell: Blacklist, ilmus aastal 2013. Sellest ajast alates on piisavalt vett merre voolanud ning oleks aeg vanameister Sam Fisher varjusurmast tagasi tuua. Kaua te neid assassiine ikka lüpsate!

ILMUMISKUUPÄEVAD PS4 MÄNGUDELE

Sony eelmise aasta pressikonverrents koosnes mitmestki ägedast videomängust, millel oli üks ühine näitaja – mitte ühegi puhul neist ei saanud me teada, millal see reaalselt ilmuvad. Sel korral võiksid Sony pealikud seega konkreetsemad olla ning paljastada need kuupäevad, mil mängud nagu God of War, Days Gone ja Spider-Man meieni jõuavad.

PROJECT SCORPIO

Kindlasti on Xbox One’i järgmine aste üks ürituse huvitavamaid aspekte – on ju tegu masinaga, mida teoreetiliselt juba praegu maailma kõige võimsamaks mängukonsooliks kutsuda saab. Loodetavasti näeme Microsofti pressikonverentsil masina välimust, hinda ning esimesi suurteoseid, mis selles peituvat riistavara täies väärtuses ära hakkavad kasutama (lisaks uuele Forza Motorsport mängule, muidugi). Ja noh, päris nimi oleks ka äge.

BLOODBORNE 2

Kasvõi seepärast, et meie kirjutaja Margus lubas endale mängust pärit Hunter’s Mark tätoveeringu teha, kui Bloodborne 2 reaalsuseks saab. Muu on teisejärguline!

Otse loomulikult tahame näha ka ohtralt uusi ja huvitavaid mänge ning üllatusi. Kõik see selgub aga juba loetud päevade pärast. Senikaua hoia pilk peal Level1 veebisaidil, sest just sinna ilmuvad kõik olulised E3 uudised!