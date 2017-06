Firmasid saab nüüd veebikaubamajas osta-müüa nagu kortereid või kingi

Portaalis avaldatud kuulutused läbivad esmalt vastava riigi äriregistri andmete põhjal omandiõiguse kontrolli. Edasi viib keskkond ostjad ja müüjad kokku, tehingu vormistamine jääb poolte korralda.

Portaali asutaja Timo Tirsi sõnul on ainuüksi Eestis umbes 100 000 aktiivset osaühingut, nende seas palju ettevõtteid, mille omanikud sooviksid ettevõtteid müüa, laiendada või kaasata firmasse partnereid. Ise aktiivse ettevõtjana tegutseva Tirsi sõnul jäävad tehingud tegemata tihti sel põhjusel, et inimesed ei tea, kes ja kus võiksid olla ostjad, müüjad või investorid.

Timo Tirs / Erakogu

«Me peame loomulikuks, et autot ostes läheme internetiportaali pakkumisi vaatama, kuid firmade puhul ei ole seni piisavalt tugevat ja turvalist keskkonda tekkinud,» sõnas Tirs.

Kuulutusi võib avaldada ka nii, et need on nähtavad vaid kindlates riikides – näiteks ainult Lätis. Samuti on võimalik teha kuulutus nähtavaks ka ainult kasutajaks registreerunutele. Ostu ja investeerimishuvilised saavad teha ka omapoolseid hinnapakkumisi.

Erinevalt kinnisvara- ja automüügi keskkondadest pakub Shareswall häid võimalusi ka partnerite leidmiseks ning tegevuse laiendamiseks. «Näiteks võib inimesel olla üks restoran, kuid ta sooviks leida äripartnereid ning lisaraha, et laieneda viide-kuude linna terves Baltikumis,» kirjeldas Tirs Shareswalli võimalusi.

Soovi korral võib uue veebikeskkonna kaudu saada ka tugiteenuseid tehingute vormistamiseks.

Idufirmade osadega saab juba varem kaubelda ka Eesti idufirma Funderbeami keskkonnas.