Vaid murdosa Eesti idufirmadest on jõudnud unistatud sihini

Eestis tegutseb hetkel 413 startup-ettevõtet, mis teeb 31 idufirmat 100 000 elaniku kohta. Kui seni on armastatud kõrgeimail võimalikul tasemel öelda, et oleme selle näitaja poolest maailmas lausa esikohal, siis analüüsiettevõtte Funderbeam analüüs näitab, et reaalsuses oleme ka Eruoopas kolmandal kohal.

Meid edestavad nimelt Iirimaa (34) ja Island (38). Kuid igal juhul on ka meie alustavate ettevõtjate aktiivsus väga suur, kuna on kuus korda kõrgem Euroopa keskmisest (5).

Funderbeami analüüs näitab ka, et nn exitini on jõudnud vaid 10 Eesti iduettevõtet ning kõik need on toimunud kellegi poolt omandamise teel. Börsil noteerimiseni pole jõudnud ükski Eesti iduettevõte.

Kõige edukamaks Eesti iduettevõtteks on Funderbeami hinnangul olnud GrabCAD, mis kasvatas enne omandamist Stratasys’i poolt 13 miljonit eurot rahastust. Uue omaniku on aastast 2012 leidnud veel Fusionone (Synchronoss Technologies), DeskRock (Inbank), Smart Ad (TV3), Vitalfields (The Climat Corporation), Nutiteq (Carto), FitsMe (Rakuten), MoneyTap (Glispa Global Group), Friday Flats (Forenom) ja Telepor t(Move Guides).

Investeeringuid tabas tohutu langus

Funderbeam anlüüsis ka Eesti iduettevõtetesse tehtud investeeringuid ja võttis seejuures vaid aluseks need ettevõtted, mille peakontor on Eestis.

Selgus karm tõsiasi, et vaatamata varasemate aastate kasvule, tabas siinseid startuppe möödunud aastal tohutu investeeringute algus. Samas kui Euroopas ja Aasias samad näitajalt suure hooga kasvasid.

Kui 2015. aasta oli põhjust tähistada investeerimisrekordit 160 miljoni euroga, siis 206. Aastal oli selle mahuks vaid veidi üle 60 miljoni euro. Väikeses langustrendis oli mullu ka maailm tervikuna.

Kõige aktiivsemad Eesti idufirmadesse investeerijad on olnud SmartCap (19 investeeringut), Startup Wise Guys (19) ja Jaan Tallinn (10).