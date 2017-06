Pool aastat uut Eesti brändi, ehk kuidas EAS üritas Postimeest ilunumbritega tüssata

Kuidas? Väga lihtsalt: esitasime möödunud nädala kolmapäeval EAS-i pressiesindajale selge küsimuse: «kui palju te ise seda olete jõudnud kasutusele võtta, kui palju teised asutused ja ettevõtted?».

Kaks päeva hiljem laekus pressiesindaja ülemuselt Exceli tabel, pealkirjaks «Eesti brändi kasutavad ettevõtte ja eraisikud». Nimekirjade kokkuvõte: esimesest kvartalis kasutas Eesti uut brändi 103 ja teises 24 ettevõttet, asutust ning eraisikut.

Uue brändi tutvustusel esitletud Indias toodetud kott / Jaanus Lensment/Postimees

Mis sai edasi? Kuna käesoleva loo autor pole peale EAS-i enda projektide juhtunud uut fonti kuskil juhtunud nägema ning ka Tallinna lennujaamas tervitas külalisi jätkuvalt vana hea «Welcome to Estonia», siis tekkis temas umbusk.

Panin silmad kinni ja panin sõrme kolme juhusliku tabelis oleva nime peale. «Ohvriteks» sattusid Silberauto, Kumari reisid ja Eesti suursaatkond Pariisis. Küsisimegi, et kuidas need kolm on Eesti brändilahendusi täpsemalt kasutanud. Selgus, et kahel juhul kolmest mitte kuidagi – asi polnud plaanidegagi ühele poole saanud – otse öeldes: ajakirjanikku üritati haneks tõmmata, ent jäädi haledalt vahele.

Esiteks automüüja, kes on ühtlasi EAS-i vedude partner. Mis selgus? «Silberauto soovis Eesti brändi võtmes teha need autod, mida EAS vajadusel rendib. Aga see koostöö ei realiseerunud, jäime ootama ideekavandeid Silberauto poolt, mida ei tulnud,» kõlas EAS- turundusjuhi Piret Reinsoni selgitus.

Edasi turismifirma. Asi veelgi hägusem – polnud plaaniski kohe kasutada, tehti hoopis ettepanekuid. «Kumari Reisid pöördus meie poole tagasisidega ning ettepanekutega loodusturismi sõnumite arendamiseks,» tunnistas Reinson ja märkis, et valdkondlike sõnumitega ei ole EAS jõudnud tegelikult edasi tegeleda.

Palju paremini on juhuvaliku kolmanda osapoolega – nemad on tellinud tõesti EAS-i käest kaks lahtrullitavat plakatit ja kasutavad neid tõesti Eesti tutvustamisel.

Hilisemast vestlusest EAS-iga selgus, et ega päris hästi ise ei teatud, mis tabel ajakirjanikule saadeti ning lubati see korda teha. «Selle tabeli korrastamine võtab aega, sest bränditeenuse juht peab käsitsi iga e-maili läbi käima - no igal juhul peab ta seda tegema, sest kasutajate arv on ka meie enda tulemuskaardil,» kõlas EAS-i turundusüksuse lubadus.

EAS ise väga aktiivne kasutaja

Kui ettevõtluse kasutatavuse andmete usadusväärsusega väga hästi ei läinud, siis EAS-i enda projektide, riigiasutuste ja erialaliitude poolt on uue brändi kasutamine olnud tõesti silmatorkav ja usutav. Kas asjaosaliste endi kinnitusel. Ehk nüüd järgneb klassikaline statistikauudis, nagu Postimees neid ikka kõikvõimalikel teemadel avaldab.

Esmajoones on nüüdseks uue brändi nägu ja fronti kõik EAS-i hallatavad veebikeskkonnad, kõige tuntuim neist on hetkel vast e-residentsuse portaal eresident.gov.ee.

«Kõige suurem kasutaja on muidugi meie Turismiarenduskeskus, sest nemad teevad ka kõige enam tegevusi - erinevad kampaaniad, Simple Session, Otepää suusatamise MK-etap, väga palju erinevat trükimaterjali,» märkis Piret Reinson.