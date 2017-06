Saage tuttavaks Pitcairniga – riigiga, kust eesistuv Eesti ajakirjanikke ootab

Eesti ja tõenäoliselt mitmete teiste riikide ajakirjanikele saabus täna akrediteerimisandkeet EL-i eesistumise sündmuste kajastamiseks ning nende asukohariigi valikus leidus ka nimi, millest tõenäoliselt just paljud väga palju kuulnud pole ja mida tavaliselt välja ei pakuta. See riik on Pitcairn.