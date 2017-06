Maailma suurim satelliidiettevõte: oleme Eestis TV-turu liider

SES-i satelliitide 2016. aasta jälgimisandmed näitavad nimelt, et SES teenindab Lätis 0,53 miljonit, Leedus 0,79 miljonit ja Eestis 0,47 miljonit majapidamist. Pakutavate teenuste hulka kuuluvad nii otse vastuvõtuantennidesse suunatavad kui kaudsed tehnilised lahendused, nagu kaabeltelevisioon ja IPTV-teenus.

«Meie turuosa SAT-TV turul on Eestis kasvanud 14 protsenti ning kogu Baltikumis 12 protsenti,» ütles Postimehele SES’i Põhja- ja Baltimaade ärijuht Nils-Filip Abrahamsson.

SES-i satelliitide kaudu vahendatavad telekanalid jõuavad televaatajateni valdavalt siiski läbi kohalike teenuseosutajate, nende seas on nii Viasat, Telia kui Starman.

«Telia kasutab SES Astra teenuseid satelliitkanalite vastuvõtuks ja oma klientidele suunamiseks. Üle poole meil satelliidilt vastuvõetavatest kanalitest tuleb SES Astra satelliitidelt,» ütles näiteks Telia presssiesindaja Raigo Neudorf.

Starmanil endal ei ole SES'iga otselepinguid, kuid valikus on teleprogramme, mis kasutavad sisu levitamiseks tema teenuseid.

SES-i on uurinud ka seda, mil viisil elanikud enaim televiisorit vaatavad. Seireandmed näitavad, et võrreldes 2013. aastaga on kaabeltelevisiooni ja maapealsete teleteenuste kasutamine Lätis, Leedus ja Eestis vähenenud vastavalt 1,02 miljoni (vähenes 12 protsenti) ja 0,71 miljoni (vähenes 10 protsento) majapidamiseni, samal ajal kui IPTV teenust kasutavate kodude arv kasvas 0,59 miljonini (kasvas 54 protsenti).

Satelliittelevisiooniga majapidamiste arv Baltimaades jäi aga samaks ehk 0,31 miljoni peale (kasvas 3 protsenti).

SES-i andmeid ei lange aga kokku meie tehnilise järelevalve ameti statistikaga. Selle kohaselt on kaabeltelevisiooni ja IPTV teleteenuste kasutamine alates 2013. aastast 10 protsendi võrra kasvanud. Statistika kohaselt oli kaabeltelevisiooni ja IPTV kasutajaid aastal 2013 362 000 ning 2017. aastal 399 600.

Mis puutub telepildi kvalteeti, siis HD-kvaliteedis kanalite vaatamiste arv on viimase kolme aasta jooksul SES-i andmeil kasvanud 73 protsenti – Eestis täpsemalt 260 000 koduni. SES-i satelliidilaevastik edastab nüüdseks teenust 78 protsendile kõigist Baltimaade HDTV-ga majapidamistest.

Üldjoontes on SES-i satelliidilaevastiku HD-kanalite arv kasvanud 7 protsenti, tõustes 2016. aastal 2495 kanalini. Hetkel moodustavad SES-i pakutud HDTV-kanalid 33 protsenti kõigist SES-i satelliidilaevastiku poolt edastatud telekanalitest üle maailma, mida on kokku 7538.

SES-i geostatsionaarsel maaorbiidil on rohkem kui 50 ning keskmisel Maaorbiidil (MEO) 12 satelliiti. . SES-i portfooliosse kuulub ka ASTRA satelliidisüsteem, millel on suurim otse koju edastatava (DTH) satelliittelevisiooni levi Euroopas, ning O3b Networks, globaalne hallatud andmesideteenuse pakkuja.