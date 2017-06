Goodbye, Hello: Suurbritannia edukamaid startuppe variseb kokku

Hello kogus unemonitori loomiseks aastal 2014 Kickstarteris 2,4 miljonit eurot ning plaanis seda kasvatada veel 40,5 miljoni võrra. Seejuures olid investoriteks Singapuri riiklik investeerimisfond Temasek ja Facebook Messengeri juht David Marcus, kirjutab BBC.

Nüüd teatas Hello juht James Proud portaali Medium postituses pealkirjaga «Goodbye, Hello, et sulgeb peagi uksed. Teada pole ka see, et monitoride tegevust toetav online-teenus jätkub. Toode oli müügil hinnaga 149 dollarit.

Hello lootis, et ta ostetakse ära trenniseadmete tootja Fitbit poolt, kuid pooled ei jõudnud kokkuleppele.

Monitori peamiseks ideeks oli ärataa inimene tema unetsükli kõige sobivamal ajal. Turul olid aga tugevamad tegijad: nende seas Withing’i Aura unemonitor ja Fitbiti unejälgimise randmeseade. Lisaks omandas Apple konkurendi Beddit’i.