Koalitsioon ei jõua e-hääletust omavalitsuste valimiste ajaks kärpida

«Sügisestel valimistel jääb kord üsna kindlalt samaks,» ütles Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar portaalile Geenius.

Veelgi enam, vastupidiselt varem öeldule kinnitas ta nüüd, et sellist eeldust, et e-hääletamist muudetakse sügisesteks valimisteks, ei ole kunagi olnud.

Kehtiva seaduse kohaselt saab valimistel eelhääletada mitmes etapis: kümnendast seitsmenda päevani enne valimispäeva maakonnakeskuses ning kuuendast neljanda päevani kõigis valimisjaoskondades. Terve selle perioodi ehk kümnendast neljanda päevani saab hääletada ka elektrooniliselt.

Samal ajal on riigikogus esimese lugemise läbinud võimuliidu algatatud eelnõu, mis lühendaks valimiste ühetaolisemaks muutmise eesmärgil nii elektroonilise hääletamise kui ka jaoskonnas eelhääletamise aega. Praeguse eelnõu kohaselt kestaks eelhääletamine ehk nii elektrooniline hääletamine kui ka jaoskonnas eelhääletamine kuuendast neljanda päevani enne valimispäeva.

Samuti on arutatud võimalust, mille kohaselt saaks elektrooniliselt antud häält edaspidi muuta valimispäeval jaoskonnas hääletades. Praegu on elektroonilist häält võimalik muuta kas eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas või uuesti e-hääletades.

Savisaar on varem Postimehele öelnud, et eelnõuga soovitakse edasi liikuda võimalikult kiiresti, et põhilisi muudatusi saaks rakendada juba oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel.