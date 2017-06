Maailmas on ikka veel 15 000 tuumapommi

Kõige suuremad tuumariigid USA ja Venemaa pole pärast ühe poole häkkerite sekkumist teise presidendivalimistesse ja Venemaa seotusel toimunud keemiarünnakuid Süürias samuti kõige paremates suhetes. USA-l arvatakse hetkel olevat 6800 tuumapommi ja Venemaal 7000, rasub aga märkida, et töökorras pole neist enam vastavalt 2800 ja 2700 pommi.

President Donald Trump on käivitanud lisaks triljoni dollarilise programmi USA tuumavõimekuse parandamiseks ja kutsunud isegi üles võidurelvastumisele. Midagi muud ei jää seetõttu üle ka mitte kõige paremas korras majandusega Venemaal.

Samas on USA-l veel aastal 2013 koguni 9600 ja Venemaal 12 000 tuumapommi, seega on langustrend olnud märgatav. Kokku on tuumapommide arv maailmas kolme aastaga vähenenud 32 protsendi võrra.

Maailma suuruselt kolmas riik on Prantsusmaa 300 pommiga, Hiinal on neid 260, Suurbritannial 215, Pakistanil 140, Indial 120 ja Iisraelil 80.

Suur küsimärk on Põhja-Korea, mille puhul arvatakse, et ta on loomas «parimal» juhul kaheksat või kümmet tuumapommi.

Tuumapommikatsetused on kogu maailmas keelatud.

Alikad: Guardian, Business Insider