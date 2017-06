Eestikeelsete podcastide uus laine

Eelmine postitus tõi lugejani podcastide kuulamise äpid. Nüüd, kus sobiv leitud on aeg edasi liikuda. Äpp ise on ju vaid vahend. Minu jaoks avanes podcastide maailm tegelikult alles üsna hiljuti just eestikeelsete uute nö veebisaadetega. Ilmselt on selle plahvatuse põhjus taaskord nutitelefon, mis teeb nende kuulamise võimalikuks ja lisaks piisavalt suured netipaketid. Järjest rohkem inimesi ei pea enam andmeside sisse-välja lülitama ega sellega kokkuhoidlikult ümber käima. Kuula, millal tahad, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.