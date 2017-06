Tele2 peakontor kolib Ülemistele Öpiku majja

Tele2 juhi Argo Virkebau sõnul vajab kasvav ettevõte avaramat ja kaasaegsemat pinda ning Ülemiste City on Eesti moodsaim tehnoloogialinnak, kus on juba praegu koos 330 sarnase valdkonna ning maailmavaatega ettevõtet. «Neist paljud on Tele2 kliendid ja koostööpartnerid,» rääkis Virkebau.

Virkebau sõnul on teine oluline uue peakontori rajamise põhjus Ülemiste arenev transpordivõrk – lähedal asuv lennujaam, mis ühendatakse tulevikus ka Rail Balticu jaama ja bussijaamaga.

Sarnaselt Telia uue pekontoriga Mustamäel, ei ole ka uues hoones töötajatel enam isiklikku lauda. 2000-ruutmeetrisesse avatud kontorisse ehitatakse iseseisva töö kapslid, koosolekute-, meeskonnatöö-, mängu- ja puhkealad, kohvik ning kohad, kus uinakut teha.

Virkebau sõnul saavad uue töömudeli järgi inimesed vastavalt oma vajadustele ja töö iseloomule ka tööaega valida.

Mainor Ülemiste juhi Margus Nõlvaku sõnul saab Tele2-st Öpiku maja teise bürootorni üks olulisemaid kliente.

Öpiku majast saab teise kontoritorni valmimisel 2018. aastal 23 500 ruutmeetriga Eesti suurim büroohoone. Öpiku maja arhitekt on Mattias Agabus, arendaja Mainor Ülemiste ning ehituse peatöövõtja Merko Ehitus Eesti.

Ülemiste City on Tallinna lennujaama kõrval asuvale endise Dvigateli tehase territooriumile loodud ärilinnak, milles tegutsevate ettevõtete käive on kokku üle miljardi euro. 36 hektaril on välja ehitatud 120 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda, kus enam kui 330 ettevõttes töötab täna 8000 inimest.

Aastaks 2025 rajatakse 3000 elanikule kortermajade piirkond, ehitatakse uus lasteaia- ja koolikompleks, spordihoone, uued pargid ja kohvikud. Ülemiste City linnaosa arendavad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.