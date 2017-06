Eesti pangad ei nõustu Transferwise’i uuringuväidetega

«Uurisime olukorda oma majas ning hetkel küll ei oska uuringu tulemusi muud moodi kommenteerida, kui et SEB on oma arveldustingimustes määranud, millist kurssi ta konverteerimist sisaldavates maksetes kasutab. Kursid, sealhulgas keskkurss, on kõik avalikud ja kättesaadavad ka SEB veebilehel, samuti makse tegemisega seotud teenustasud,» ütles näiteks Postimehele SEB pressiesindaja Julia Piilmann.

Sama meelt oli ka Swedbanki igapäevapanganduse juht Kai Voore. «Välismaksete - nagu ka kõikide muude maksete – puhul kuvame kliendile teenustasu internetipanga maksevormil ehk klient näeb enne makse kinnitamist, palju ta teenuse eest tasuma peab. Seega meie hinnangul on väga ebatõenäoline, et see jääb Swedbanki kliendile märkamatuks. Samuti on info välismaksetega seotud teenustasude kohta leitav Swedbanki hinnakirjas,» ütles Voore.

Swedbank soovitab enne valuutavahetus- või välismaksetehingu sooritamist klientidel tutvuda internetipangas valuuta päevakursiga. Swedbanki internetipangas on välja toodud nii valuuta keskkurss kui ka panga kurss. Samuti on võimalik valuutavahetust eelnevalt internetipangas arvutada valuuta kalkulaatori abil.

Transferwise teatas esmaspäeval, et pankade rahvusvaheliste ülekannete tasud eksitavad tarbijaid.

Ettevõte tugines turu-uuringute firma YouGov viisid läbi üle-euroopalisele küsitlusele, mille käigus uuriti, kas pankade teenustasud valuutaülekannete puhul on tarbijate jaoks arusaadavad.

Uuringu tulemustest selgub, et 86% Euroopa tarbijatest (sh 81% eestlastest) ei saa aru, kui palju nad valuutaülekannete eest maksavad.

Iga neljas tarbija Euroopas oli teadlik, et tema pank pakub rahvusvaheliste valuutaülekannete tegemiseks keskkursist kehvemat vahetuskurssi. Eestlaste hulgas olid vahetuskursi erinevusest teadlikud 19 protsenti vastanutest, jäädes Euroopa keskmisele alla.

TransferWise’i kaasasutaja Kristo Käärmanni sõnul on pankade esitatav info tarbijate jaoks täna ebaselge. «Kuigi EL direktiiv nõuab valuutaülekannete teenustasude osas läbipaistvust, siis enamus pankadest täna seda ei paku. Näeme, et üheks võimalikuks abinõuks on Euroopa Komisjoni poolsed juhtnöörid makseteenuse pakkujatele, mis kohustaksid neid näitama oma klientidele kõiki, ka vahetuskursis sisalduvaid tasusid selgel ja arusaadaval moel, et kliendid saaksid teenusepakkujaid adekvaatselt võrrelda,» ütles ta.

Uuringu tulemused koos ettepanekutega esitas TransferWise Euroopa Komisjonile.