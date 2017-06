Video: Rootsis katsetatakse kiirabidroone

Südamelihase infarkt on maailma kõige levinum surmapõhjus, mis tapab üle 6 miljoni inimese igal aastal. Infarkti elab üle ainult üks inimene kümnest. Õigupoolest vähendab iga ilma defibrillaatori või esmaabita veedetud minut ellujäämistõenäosust 10 protsendi võrra. Seega on ülimalt oluline saada abi võimalikult kiiresti abivajajani.

Jacob Hollenberg ja tema kolleegid uurisid Stockholmist väljas, maapiirkondades aset leidvate infarktide andmeid ja leidsid, et keskmine kiirabi kohale jõudmise aeg on peaaegu 30 minutit, mis tähendab, et ellujäämistõenäosus on sisuliselt 0 protsenti. Seejärel testisid nad kui kaua kuluks sellistesse kohtadesse kohale jõudmiseks defibrillaatoriga varustatud droonil. Selleks, et saada võimalikult täpseid aegu, saadeti droon just neisse kohtadesse, kus intsidendid aset leidsid.

18 testlennu peale leiti, et droon saabus alati sündmuskohale kusagil 5 minutit peale õhku tõusmist. Kiirabil kulus samadesse kohtadesse jõudmiseks keskeltläbi 22 minutit.

Lisaks defibrillaatorile on drooni küljes ka kõlar, mille läbi on võimalik jagada juhiseid seadme kasutamiseks. «Kui me suudaks vähendada infarkti ja defibrilleerimise vahele jäävat aega kasvõi paari minuti võrra, päästaks see aastas sadu elusid,» selgitas Hollenberg.

Hollenberg ja tema meeskond töötavad hetkel koos kohalike kiirabiteenustega ja loodavad, et süsteemi võiks kasutusele võtta järgmise paari aasta jooksul.

Allikas: Digital Trends