Homsest kaovad Euroopa Liidus rändlustasud, eestlastele ka... peaaegu

Ajaloolise päeva eel tegid ühisavalduse lausa Euroopa parlamendi president Antonio Tajani, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja eesistujariigi Malta peaminister Joseph Muscat.

«Euroopa Liidu olemust iseloomustab inimeste kokkuviimine ja nende elu kergemaks tegemine. Rändlustasude kadumine on tõeline Euroopa edulugu,» seisab nende avalduses. «Rändlustasude kaotamine on Euroopa Liidu üks suuremaid ja käegakatsutavamaid kordaminekuid.»

Nad väidavad oma pöördumises, et nüüdsest alates saavad Euroopa Liidus reisivad kodanikud helistada, saata sõnumeid ja ühendada oma mobiilsideseadmeid andmevõrku samasuguse tasu eest, nagu nad maksavad koduriigis. «Nüüd on rändlustasud minevik. Homsest alates jääb võrguühenduse hind ELis reisides koduse hinnaga samaks,» kinnitavad nad.

Paraku on peitub hüüdlausetes Põhjamaade osas vaid poolik tõde. Nimelt lepiti liikmesriikide vahel mobiilioperaatorite vahel kokku mobiilse andmeside osas niivõrd kõrge hulgihind, et see ületab kordades näiteks Eestis klientidele pakutava interneti jaehinna. See tähendab, et operaatoritel tuleks hakata välismaal viibijate mobiilset internet kasutamise eest peale maksma.

Seega ei jäänud meie mobiilioperaatoritel muud üle, kui piirata rändlustasu vaba interneti mahtusid, tõsta mitterändavate kodutarbijate hinda või jätta tööle paketid, milles rändlustasu vaba internetti ei sisaldu.

Millised rändlustasu vaba internetti sisaldavad paketid Eestis kehtima hakkavad, saab vaadata sellest tabelist.

«Operaatoritel on olnud kaks aastat aega, et valmistuda rändlustasude kadumiseks, ning me oleme kindlad, et nad kasutavad uutest reeglitest tulenevaid võimalusi oma klientidele kasulikul moel,» seisab aga kolme eeltoodu ühisavalduses.