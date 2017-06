Video: Wittenbergis jagab 500 aastat hiljem õnnistust robotpreester

Seadet on hakatud nimetama ka õnnistusrobotiks ning selle ülespaneku selgeks eesmärgiks paistab olevat ärgitada diskussiooni õnnistuse tähendusest kaasaegses maailmas, kiriku väljakutsetest ja digitaliseerimise tulevikust.

Kasutajad saavad valguskiiri heitvate käte ja puutetundliku rinnaplaadiga varustatud robotilt tellida õnnistust viies keeles ning valida saab nais- ja meeshääle vahel. «Tahtsime panna inimesi kaaluma, kas on võimalik saada õnnistatud roboti poolt või on ikka vaja inimest,» segitas initsiatiivi autoriks oleva Hesse ja Nassau kiriku esindaja Stephan Krebs The Guardianile.

Munk ja professor Martin Luther lõi 500 aasta eest, 31. oktoobril 1517 Wittenbergi lossikiriku uksele 95 teesi katoliku kiriku reformimiseks – alguse sai reformatsioon ja luteri kirik.

Postimees on kiriku ja robotite suhtest vestelnud ka EELK peapiiskopi Urmas Viilmaga. "Usk jääb alati inimese ja Jumala vaheliseks asjaks," kõlas tema peamine sõnum. Tema arvamusi saab täispikkuses lugeda siit.